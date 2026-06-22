Masalah Iran... De Bruyne menolak bertindak bertentangan dengan keputusan Garcia

Tim nasional Belgia kembali menemui kendala, untuk kedua kalinya berturut-turut di putaran final Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Iran.

Belgia, yang dilatih oleh Rudi Garcia, memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir.

Pemain Belgia, Kevin De Bruyne, tidak ragu-ragu dalam memberikan penilaian yang jujur mengenai pertandingan melawan Iran, mengingat Garcia memutuskan untuk menggantikannya pada menit ke-87 dan memasukkan Matias Pardo.

“Kami seharusnya bisa mencetak gol,” kata De Bruyne dalam pernyataan yang dipublikasikan situs DHnet. “Kami mendapat beberapa peluang, tapi kami mencoba bermain terlalu cepat di awal, dan menabrak tembok pertahanan.”

Dia melanjutkan, “Kami seharusnya lebih sabar, tidak ada banyak ruang untuk mencari solusi. Di beberapa momen, kami menemukan solusi di sisi kiri.”

Ketika salah satu pemain Belgia diusir dari lapangan dan tim hanya tersisa 10 pemain, pelatih Rudi Garcia menarik Lukaku dan memasukkan Arthur Theate.

De Bruyne menambahkan, “Kami menguasai permainan saat masih 11 lawan 11, tetapi ketika menjadi 10 lawan 11, tekanan tinggi bukanlah keputusan yang tepat. Meski demikian, kami tetap menciptakan beberapa peluang bahkan dalam kondisi tersebut.”

Ia menegaskan bahwa keputusan taktis tersebut masuk akal, mengingat kekurangan jumlah pemain, dan bahwa tim tetap berusaha menciptakan peluang meskipun gagal mencetak gol.