Masalah internal di balik pemberontakan para pemain Bilbao di Barcelona

Athletic Bilbao meninggalkan Stadion Spotify Camp Nou dengan kekalahan 0-2 dari Barcelona, namun mereka juga meninggalkan pemandangan yang tidak biasa di luar lapangan hijau.

Surat kabar Sport memberitakan bahwa para pemain klub Basque tersebut memutuskan untuk tidak berbicara kepada media setelah pertandingan, baik kepada saluran pemilik hak siar maupun kemudian di mixed zone.

Menurut penjelasan klub itu sendiri, keputusan ini muncul karena adanya masalah internal.

Di atas lapangan, tim asuhan pelatih Edin Terzic bertahan selama sebagian besar pertandingan berkat penampilan gemilang kiper Unai Simon.

Tak seorang pun pemain Bilbao menghampiri mikrofon DAZN maupun mixed zone, termasuk Unai Simon, salah satu bintang paling menonjol dalam pertandingan berkat penyelamatan-penyelamatannya.

Sebelum konferensi pers Edin Terzic, salah satu pejabat komunikasi klub menjelaskan bahwa para pemain mengambil sikap ini sebagai bentuk protes terhadap masalah internal di dalam institusi.

Athletic Bilbao tidak merinci sifat perselisihan ini, namun sejumlah media menunjuk ke arah yang sama, yaitu ketidakpuasan para pemain atas penarikan sejumlah undangan yang selama ini memungkinkan anggota keluarga pemain untuk menghadiri pertandingan.

Diyakini bahwa persoalan ini memicu kemarahan para pemain, yang kemudian memutuskan untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan cara seperti ini.

Protes ini terjadi pada malam yang sangat sulit bagi Athletic Bilbao dari sisi olahraga, karena tim tersebut menelan kekalahan kedua secara beruntun di La Liga.

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