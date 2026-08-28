Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Masalah internal di balik pemberontakan para pemain Bilbao di Barcelona

Barcelona vs Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Spanyol

Athletic Bilbao meninggalkan Stadion Spotify Camp Nou dengan kekalahan 0-2 dari Barcelona, namun mereka juga meninggalkan pemandangan yang tidak biasa di luar lapangan hijau.

Surat kabar Sport memberitakan bahwa para pemain klub Basque tersebut memutuskan untuk tidak berbicara kepada media setelah pertandingan, baik kepada saluran pemilik hak siar maupun kemudian di mixed zone. 

Menurut penjelasan klub itu sendiri, keputusan ini muncul karena adanya masalah internal.

Di atas lapangan, tim asuhan pelatih Edin Terzic bertahan selama sebagian besar pertandingan berkat penampilan gemilang kiper Unai Simon. 

Tak seorang pun pemain Bilbao menghampiri mikrofon DAZN maupun mixed zone, termasuk Unai Simon, salah satu bintang paling menonjol dalam pertandingan berkat penyelamatan-penyelamatannya.

LaLiga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Sebelum konferensi pers Edin Terzic, salah satu pejabat komunikasi klub menjelaskan bahwa para pemain mengambil sikap ini sebagai bentuk protes terhadap masalah internal di dalam institusi.

Athletic Bilbao tidak merinci sifat perselisihan ini, namun sejumlah media menunjuk ke arah yang sama, yaitu ketidakpuasan para pemain atas penarikan sejumlah undangan yang selama ini memungkinkan anggota keluarga pemain untuk menghadiri pertandingan.

Diyakini bahwa persoalan ini memicu kemarahan para pemain, yang kemudian memutuskan untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan cara seperti ini.

Protes ini terjadi pada malam yang sangat sulit bagi Athletic Bilbao dari sisi olahraga, karena tim tersebut menelan kekalahan kedua secara beruntun di La Liga.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google