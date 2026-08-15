Masalah besar: Deco bermain api di bursa penyerang

Klub Barcelona menghadapi krisis nyata di posisi penyerang murni hanya 10 hari sebelum bergulirnya La Liga Spanyol dan tiga pekan sebelum ditutupnya bursa transfer musim panas.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", klub Katalan itu telah mempertaruhkan segalanya sejak Januari lalu untuk mendatangkan pemain Argentina, Julian Alvarez. Jika kesepakatan ini gagal akibat kegigihan Atletico Madrid dengan berbagai cara untuk mempertahankannya, tim tersebut akan berada dalam situasi yang sangat rumit, terlebih dengan kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain yang hampir resmi dan pindahnya Robert Lewandowski ke Chicago Fire.

Situasi tak terduga ini justru bertolak belakang dengan harapan pelatih Hansi Flick sebelum musim panas dimulai, karena ia meminta untuk merekrut pemain-pemain ofensif. Meski direktur olahraga Deco telah merampungkan dua kesepakatan untuk Gordon dan Ademi dalam dua operasi kilat, duet itu secara total mencetak kurang dari 30 gol musim lalu, sebuah angka yang kecil dibandingkan 40 gol yang dicetak Ferran Torres dan Robert Lewandowski, ditambah 14 gol Marcus Rashford yang masa peminjamannya telah berakhir tanpa diperpanjang.

Flick pada dasarnya membutuhkan seorang penyerang yang menjamin torehan lebih dari 30 gol. Di antara nama-nama yang diajukan sebagai opsi alternatif, pemain Yunani Vangelis Pavlidis, penyerang Benfica, adalah satu-satunya yang mencapai angka tersebut tahun lalu, meski Liga Portugal diklasifikasikan lebih rendah dari liga-liga besar Eropa. Sementara itu, pemain Georgia Giorgi Mikautadze, yang dikagumi Deco karena gaya dinamis dan mobilitasnya, hanya mencetak 16 gol bersama Villarreal.

Pemain Argentina Lautaro Martinez, salah satu penyerang paling menonjol di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, mendekati angka tersebut dengan torehan 27 gol. Namun, nilai pasarnya yang tinggi mencapai 85 juta euro menurut situs khusus "Transfermarkt" membuat kedatangannya tidak mungkin, mengingat Inter Milan menolak menjualnya.

Skenario serupa terulang dengan Mikel Oyarzabal, yang kesepakatan untuk mendatangkannya tampak nyaris mustahil karena alasan emosional, meski ia mencetak 18 gol bersama Real Sociedad dan 14 gol bersama timnas Spanyol musim lalu, yang membuktikan kemampuannya untuk memberi kontribusi di klub-klub elite Eropa.

Direktur olahraga Deco memiliki modal kepercayaan yang besar berkat kesepakatan-kesepakatan strategisnya selama tiga musim terakhir, yang mencerminkan pembacaannya yang sangat baik terhadap kebutuhan tim utama, melalui perekrutan Dani Olmo pada musim 2024-2025, Joan Garcia pada musim 2025-2026, dan Rodri jika kesepakatannya untuk musim 2026-2027 terkonfirmasi, selain keberhasilannya dalam kesepakatan sementara seperti Marcus Rashford dan Joao Cancelo, serta solusi darurat seperti Wojciech Szczesny.

Tidak dapat dikesampingkan bahwa direktur olahraga Barcelona akan melakukan manuver cerdik baru yang telah disiapkannya secara diam-diam selama berbulan-bulan, meski data resmi yang dirilis klub menegaskan bahwa pemain Argentina Julian Alvarez adalah target utama Barca. Jika "Sang Laba-laba" tidak jadi datang, kondisi darurat akan dipaksakan dan tuntutan klub-klub lain akan meningkat, sehingga Deco tanpa diragukan lagi akan menghadapi salah satu tantangan terbesar sejak ia menjabat di manajemen Barcelona.