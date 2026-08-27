Legenda Liverpool asal Inggris, Jamie Carragher, menghadapi ancaman dinyatakan bangkrut akibat tagihan pajak yang belum dibayar.

Otoritas Pajak dan Bea Cukai Inggris (HMRC) mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi London pada Rabu kemarin, menurut surat kabar Inggris "Daily Mail".

Seorang juru bicara Otoritas Pajak dan Bea Cukai Inggris menyatakan kepada surat kabar "Daily Mail Sport": "Kami menerapkan pendekatan yang suportif dalam menangani para wajib pajak yang memiliki utang pajak, dan kami berupaya semaksimal mungkin membantu mereka yang berhubungan dengan kami untuk melunasi utang mereka, seperti menyediakan skema cicilan. Kami tidak akan mengajukan permohonan kebangkrutan kecuali sebagai upaya terakhir".

Carragher saat ini bekerja sebagai analis olahraga tetap untuk Liga Inggris di saluran Sky Sports dan untuk Liga Champions di jaringan CBS Sports Amerika, ia juga menjadi bintang tamu tetap dalam podcast Stick to Football, yang dikelola oleh perusahaan media The Overlap milik Gary Neville.

Carragher bermain untuk Liverpool sepanjang kariernya, di mana ia tampil dalam 737 pertandingan dan hanya mencetak empat gol.

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