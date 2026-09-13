Masalah baru yang menambah derita Amrouche

Pelatih klub Al Ahly asal Maroko, Houssine Ammouta, menerima pukulan baru menjelang laga menghadapi Abou Qir Fertilizers, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang, dalam rangkaian pertandingan pekan kelima Liga Utama Mesir.

Dr. Ahmed Gaballah, kepala tim medis tim utama sepak bola Al Ahly, mengumumkan rincian cedera yang dialami Ahmed Nabil Koka, pemain klub tersebut, setelah menjalani pemeriksaan medis selama beberapa jam terakhir.

Gaballah mengatakan bahwa hasil pemeriksaan MRI yang dijalani Ahmed Nabil Koka mengungkap adanya cedera otot tingkat dua di bagian bawah otot belakang paha kiri.

Kepala tim medis Al Ahly menjelaskan, melalui situs resmi klub, bahwa pemain tersebut akan menjalani program pengobatan dan rehabilitasi pada periode mendatang, dengan tujuan pulih dari cedera dan memulihkan kebugaran fisiknya secara penuh sebelum kembali ke latihan bersama tim.

Cedera Koka semakin menambah kesulitan bagi tim kepelatihan Al Ahly, terutama di tengah padatnya jadwal pertandingan dan kebutuhan akan sebanyak mungkin pemain yang siap tampil pada fase mendatang di kompetisi liga.

Sebelumnya, Ahmed Gaballah juga telah mengungkap bahwa Amr El Gazzar mengalami cedera parah, setelah hasil pemeriksaan yang dijalani pemain tersebut menunjukkan cedera robekan ligamen anterior, di samping robekan pada tulang rawan bagian dalam.

Absennya Koka menjadi pukulan tambahan bagi Al Ahly, terlebih karena pemain berusia 25 tahun itu selalu hadir di seluruh pertandingan tim di Liga Mesir musim ini di bawah arahan Houssine Ammouta.

Ammouta mengandalkan Koka di lebih dari satu posisi pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana pemain tersebut kadang tampil di posisi bek kiri, dan di lain waktu di lini tengah, yang mencerminkan pentingnya ia bagi tim kepelatihan serta kemampuannya menjalankan lebih dari satu peran di dalam lapangan.

Dengan demikian, tim kepelatihan Al Ahly harus menghadapi absennya Koka pada laga melawan Abou Qir Fertilizers, dan mencari pengganti yang tepat untuk menutupi kekosongannya, di tengah berlanjutnya daftar cedera yang memaksakan diri dalam perhitungan tim pada awal musim.

Para pendukung Al Ahly menanti nasib tim pada pekan kelima, terutama dengan upaya Ammouta menjaga stabilitas susunan pemain dan meraih hasil yang diinginkan, di saat tekanan fisik dan teknis kian meningkat seiring beruntunnya pertandingan.