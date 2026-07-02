Ryan Sharqi, bintang tim nasional Prancis, sedang mengalami masa yang sangat sulit, yang mengancam peluangnya bersama Les Bleus di Piala Dunia.

"Surat Kabar AS", mengutip "L'Équipe", melaporkan bahwa Sharqi tidak dapat menuntut waktu bermain yang lebih banyak saat ini, mengingat performa yang ditunjukkan oleh para pemain pesaingnya di posisinya.

Orang-orang terdekat Sharqi, yaitu Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Marcus Thuram, terus mengingatkan Sharqi bahwa kesempatannya akan datang pada waktunya.

Menurut laporan L'Équipe, gelandang Prancis tersebut sedang mengalami masa yang sulit, tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga secara pribadi di luar lapangan.

Surat kabar Prancis tersebut menambahkan, bahwa situasi ini telah membuat sang pemain mengalami ketegangan yang sangat parah sejak akhir pekan lalu, serta menyebabkan ia menderita insomnia dan menghabiskan malam-malam tanpa tidur.

Orang-orang terdekat Sharqi menegaskan bahwa reaksinya setelah pertandingan melawan Swedia hanyalah ungkapan kekecewaan yang ditujukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain.

Namun demikian, rekaman televisi menunjukkan bahwa Sharqi mengabaikan pelatihnya, Deschamps, setelah pertandingan berakhir, ketika ia menolak berjabat tangan meskipun sang pelatih telah mengulurkan tangannya.