Klub Barcelona secara resmi mengumumkan pada hari Kamis diagnosis akhir cedera yang dialami gelandang Belanda mereka, Frenkie de Jong, yang didapatnya saat tampil bersama tim nasional negaranya di turnamen Piala Dunia.

De Jong sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Belanda dalam kondisi cedera, sehingga ia akan absen pada awal musim baru bersama tim Catalan tersebut.

Barcelona menjelaskan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun mereka di platform "X" bahwa pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain memastikan cedera robek pada ligamen kolateral lutut kanannya.

Klub menambahkan dalam pernyataannya: "Telah disepakati bahwa pemain akan terus menjalani perawatan dan pemantauan medis secara cermat, berdasarkan perkembangan kondisinya dalam beberapa pekan mendatang".

Barcelona tidak menyebutkan dalam pernyataannya durasi resmi absennya De Jong dari lapangan, namun surat kabar Spanyol "Sport" mengisyaratkan bahwa pemain internasional Belanda itu akan absen untuk jangka waktu lebih dari empat bulan.