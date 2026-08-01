'Masa depan Teun Koopmeiners tiba-tiba berubah total'

Situasi Teun Koopmeiners di Juventus tampaknya berubah total dalam waktu singkat. Perkembangan terbaru di dalam skuad menimbulkan tanda tanya baru seputar gelandang yang sudah 32 kali membela timnas Belanda itu, demikian dilaporkan Calciomercato.

Koopmeiners kini terus merosot dalam hierarki pelatih Luciano Spalletti. Hal itu berkaitan langsung dengan kembalinya Douglas Luiz, yang sejauh ini menjalani pramusim dengan sangat kuat.

Douglas Luiz pada musim lalu masih dipinjamkan ke Nottingham Forest dan Aston Villa, tetapi kini kembali mencoba peruntungannya di Juventus. Itu berarti Koopmeiners mendapat satu pesaing baru, dan bahkan sebelum musim dimulai ia tampaknya sudah kalah dalam persaingan tersebut.

“Performa Luiz benar-benar membalikkan masa depan Koopmeiners,” tulis Calciomercato, yang memperhitungkan kemungkinan kepergian pemain internasional Belanda tersebut. Pasalnya, Koopmeiners menginginkan menit bermain yang lebih banyak.

Mungkin ada jalan keluar di Premier League. Aston Villa dan Manchester United sama-sama disebut mengincar Koopmeiners. Juventus meminta biaya transfer sekitar 30 juta euro.

Namun, masa peminjaman juga termasuk salah satu kemungkinan. Hanya saja, Juventus ingin memasukkan opsi beli wajib, yang dikaitkan dengan tercapainya target-target tertentu. Saat ini, ‘langkah-langkah serius’ sedang diambil untuk kepergian Koopmeiners, demikian disebutkan.