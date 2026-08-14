Trio mantan pemain Real Madrid, Dani Carvajal, David Alaba, dan Dani Ceballos, masih belum memiliki klub hingga saat ini, setelah meninggalkan Los Blancos pada musim panas ini.

Carvajal dan Alaba meninggalkan markas Santiago Bernabeu setelah kontrak keduanya berakhir, sementara Ceballos mengakhiri hubungannya dengan klub ibu kota tersebut setelah tercapai kesepakatan untuk memutus kontraknya, yang sedianya berlaku hingga 2027.

Surat kabar Mundo Deportivo menegaskan bahwa ketiga pemain tersebut saat ini tengah mencari klub baru untuk bermain pada musim 2026-2027.

Carvajal, yang berusia 34 tahun, sempat berlatih bersama Joselu di kota sepak bola di Las Rozas, markas Federasi Sepak Bola Spanyol. Kedua pemain tersebut menunggu di sana kedatangan tawaran dari klub-klub yang tertarik untuk merekrut mereka.

Sementara itu, Alaba, yang berusia 34 tahun, pergi berlibur setelah Piala Dunia dan saat ini berada di Jerman menunggu untuk menemukan tujuan barunya. Banyak pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahannya ke Liga Arab Saudi, namun bek asal Austria itu hingga saat ini masih belum memiliki klub.

Adapun Dani Ceballos, yang berusia 30 tahun, juga berlatih di kota sepak bola di Las Rozas.

Nama Ceballos dikaitkan dengan beberapa klub yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, namun tampaknya ia menunggu Real Betis menemukan formula finansial yang tepat untuk merampungkan kesepakatan perekrutannya.

Sementara itu, surat kabar AS menjelaskan bahwa agen-agen Ceballos tengah menggarap dua tawaran lain, di luar Real Betis.

Klub Real Betis masih belum memiliki ruang yang dibutuhkan dalam batas gaji untuk merekrut Dani Ceballos, yang kini menjajaki opsi-opsinya di bursa transfer, agar tidak mendapati dirinya tanpa klub saat bursa transfer ditutup.