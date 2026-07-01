Masa Depan Hari Ini Inside Terancam karena Langkah Mengejutkan Wilfred Genee

Masa depan Wilfred Genee di acara Vandaag Inside tampaknya tidak pasti. Dalam AD Media Podcast terungkap bahwa sang pembawa acara sedang dalam proses negosiasi dengan RTL. Genee masih terikat kontrak dengan Talpa yang berlaku selama satu tahun lagi.

Acara bincang-bincang harian yang ditayangkan di SBS6 ini telah menjadi program dengan rating tertinggi Talpa sejak 2022. Namun, kini terdapat ketidakpastian mengenai kelangsungan acaranya. Johan Derksen belum tahu apakah ia akan melanjutkan setelah kontraknya berakhir pada 2027, dan Genee pun tampaknya ragu-ragu.

RTL menyadari hal ini dan saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan Genee. “Saya memang terkejut ketika membaca di suatu tempat bahwa mereka sedang bernegosiasi dan masih dalam pembicaraan,” kata kolumnis AD Angela de Jong, yang di masa lalu sering menjadi tamu di acara bincang-bincang tersebut.

“Peter van der Vorst selalu sangat tegas bahwa dia tidak lagi membutuhkan para pria dari VI, dan sejujurnya, saya juga tidak terlalu membayangkan mereka di RTL 4. Hal ini sedikit bergantung pada apa yang ingin Anda lakukan dengan RTL 7. Karena Anda akan menginvestasikan banyak uang di sana,” kata De Jong menganalisis lanskap televisi Belanda.

De Jong akan memahaminya jika Genee memutuskan untuk mengambil tantangan baru. “Dia juga bisa membuat berbagai macam konten untuk Videoland. Sesuatu yang saat ini tidak benar-benar dia dapatkan kesempatan untuk melakukannya di SBS6. Sangat jelas bahwa ada jauh lebih banyak peluang bagi Genee di Videoland.”

Genee, Derksen, dan René van der Gijp telah menjadi tokoh utama VI selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, ketiganya cukup sering berselisih. Pekan lalu, Derksen tidak senang dengan komentar Genee bahwa sebagai pria berusia 77 tahun, ia harus berhati-hati dalam menyampaikan komentar tentang seks di televisi.