Masa Depan Di Chelsea Tak Jelas, Mateo Kovacic Bakal Diculik Manchester City?

City inginkan Kovacic

Kontraknya di Stamford Bridge habis pada 2024

Guardiola mengagumi sang gelandang

APA YANG TERJADI? Menurut laporan dari The Telegraph, The Cityzens dapat memanfaatkan ketidakpastian masa depan Kovacic di Chelsea, diklaim bersiap memboyongnya dengan harga murah di bursa transfer musim panas mendatang. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu di Stamford Bridge berakhir pada 2024, dan dengan Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Pierre-Emerick Aubameyang seta Cesar Azpilicueta yang berada dalam situasi yang sama, klub ingin menghindari kehilangan pemain secara gratis. Jika perpanjangan kontrak tidak tercapai, The Blues dapat menguangkan Kovacic di akhir musim, dengan Pep Guardiola dianggap sebagai pemagum berat pemain internasional Kroasia tersebut. Bos City itu sedang mencari gelandang baru di tengah rumor kepindahan Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan.

GAMBARAN BESAR: Gelandang Chelsea lainnya yang memasuki tahun terakhir kontraknya adalah Mason Mount. Diskusi terus berlangsung soal perpanjangan kontraknya, tapi ada laporan yang menyebutkan bahwa City, Manchester United, Liverpool dan AC Milan juga mengincarnya. Tetapi, masih harus dilihat apakah Chelsea bersedia membiarkan Kocavic dan Mount meninggalkan klub tahun ini.

APA LAGI: City juga berlomba untuk mendapatkan bintang Borussia Dortmund Jude Bellingham, namun diyakini bahwa Liverpool dan Real Madrid adalah yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 19 tahun tersebut.

APA SELANJUTNYA UNTUK KOVACIC? Sang gelandang akan berharap bisa tampil saat Chelsea menghadapi Leeds United di Liga Primer, Sabtu (4/3) malam WIB.