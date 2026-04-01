Masa depan Camavinga masih belum jelas... dan Paris ikut campur tangan

Masa depan Eduardo Camavinga bersama Real Madrid masih diselimuti ketidakpastian, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa pemain asal Prancis itu mungkin akan hengkang dari "Santiago Bernabéu" pada musim panas mendatang, meskipun hingga saat ini belum ada keputusan final yang diambil baik dari pihak pemain maupun klub.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Paris Saint-Germain bersaing dengan beberapa klub dari Liga Premier Inggris untuk mendapatkan jasa bintang Prancis serba bisa tersebut.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa klub-klub Inggris menilai Camavinga sangat cocok dengan tempo cepat dan kekuatan fisik khas Liga Premier, yang menjadikannya target yang dipantau dengan sangat serius.

Belum ada keputusan pasti mengenai sikap Camavinga atau manajemen Real Madrid terhadap tawaran-tawaran yang mungkin masuk, namun laporan-laporan menegaskan adanya minat yang nyata dari klub-klub besar Eropa, yang membuka peluang bagi berbagai skenario selama jendela transfer musim panas mendatang.

Karier Camavinga bersama Real Madrid diwarnai serangkaian cedera berulang dalam beberapa tahun terakhir, yang jelas memengaruhi stabilitas dan menit bermainnya.

Di antaranya adalah cedera pergelangan kaki (Agustus dan September 2025), cedera otot berulang pada otot paha belakang dan paha, serta cedera ligamen kolateral medial lutut pada tahun 2024.

Dia juga baru-baru ini absen karena keseleo pergelangan kaki. Cedera berulang ini berkontribusi pada berkurangnya perannya menjadi pemain rotasi di beberapa periode, yang mungkin menjadi salah satu faktor yang memicu rumor tentang kemungkinan kepergiannya, meskipun kontraknya dengan klub Spanyol tersebut berlaku hingga musim panas 2029.