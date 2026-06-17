Martínez menyoroti masalah yang dihadapi Portugal saat menghadapi Kongo

Pelatih tim nasional Portugal asal Spanyol, Roberto Martínez, mengidentifikasi masalah yang membuat timnya gagal meraih kemenangan dalam laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo.

Timnas Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan lawan asal Afrika tersebut, yang kembali berpartisipasi dalam turnamen ini untuk pertama kalinya sejak 1974, dalam pertandingan yang digelar Rabu malam ini pada babak pembuka Grup 11.

Setelah timnas Portugal unggul lebih dulu lewat gol João Neves, Yohan Wissa menyamakan kedudukan beberapa detik sebelum babak pertama berakhir.

Martinez, dalam pernyataannya yang disiarkan oleh jaringan "BeIN Sports" setelah pertandingan, mengatakan, "Inilah Piala Dunia, kita harus selalu siap. Kami memasuki pertandingan dalam kondisi siap, tetapi terjadi penurunan performa setelah mencetak gol."

Ia menambahkan, “Kami harus menciptakan peluang dan tampil tajam di depan gawang serta tidak mundur. Masalah kami adalah kami tidak mencetak gol kedua. Memang benar kami menguasai bola, tetapi Kongo mengandalkan serangan balik.”

Pelatih asal Spanyol itu menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Kami bermain bagus di babak pertama, tetapi kami seharusnya lebih tajam di babak kedua.”