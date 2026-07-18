Emiliano Martínez, kiper timnas Argentina, menegaskan bahwa ia merasa bangga atas pencapaian yang diraih “Para Penari Tango” selama beberapa tahun terakhir, sambil menyebutkan bahwa ia terkadang menangis saat mengingat kembali besarnya prestasi yang telah diraih tim tersebut, menjelang pertandingan melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Martínez mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan final: “Pertama-tama, kami harus menang; itulah satu-satunya hal yang menjadi fokus saya. Saya tidak memikirkan hal lain apa pun. Apa yang telah kita raih adalah buah dari perkembangan seluruh tim; selama bertahun-tahun kita telah membangun sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang saya menangis saat memikirkan apa yang telah kita capai. Sekarang kita harus menikmati momen ini, karena seorang pemain profesional tidak selalu menyadari nilai dari posisi yang telah dicapainya. Kita harus menikmatinya, karena momen ini akan abadi seumur hidup.”

Mengenai tampil di final Piala Dunia lagi, ia berkata: “Sejujurnya, saya merasa sangat tenang. Jika Anda melihat saya selama babak kualifikasi… Banyak orang mengira kiper yang baik hanyalah yang mampu menahan bola, tetapi ada hal-hal lain yang lebih penting, seperti menangani umpan silang, dan tetap tenang saat mengoper bola ke belakang. Aspek-aspek ini memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekan setim saya ketika mereka melihat bahwa Debo tetap tenang. Tugas saya adalah memberikan rasa aman dari belakang; mereka adalah pemain-pemain hebat, dan dengan cara ini mereka bisa fokus sepenuhnya pada serangan. Saya berusaha membantu mereka saat mereka membutuhkan saya, karena itulah tugas saya. Alhamdulillah, kami mencetak tiga gol di setiap pertandingan selama Piala Dunia ini.”

Ia juga berbicara mengenai kondisi fisiknya, seraya mengatakan: “Saya masih merasakan nyeri di tangan saya setiap hari. Saya menghindari operasi karena saya tahu rasa sakitnya akan sangat parah. Semua dokter yang saya konsultasii mengatakan bahwa saya perlu operasi, kalau tidak, saya tidak akan bisa bermain. Selama fase grup, saya tidak bisa berlatih bersama tim, dan hal itu memengaruhi saya karena saya sangat menyukai latihan. Namun, sejak pertandingan melawan Mesir, saya kembali berlatih seperti biasa, dan sekarang saya merasa jauh lebih baik.”

Mengenai perannya sebagai panutan bagi anak-anak, ia berkata: “Sungguh luar biasa melihat begitu banyak anak-anak yang ingin menjadi penjaga gawang. Namun, saya selalu mengatakan kepada para orang tua bahwa saya lebih suka anak-anak mereka menjadi penyerang daripada penjaga gawang, karena posisi ini sangat sulit. Saya menyarankan mereka untuk bekerja keras dan tekun, dan saya berharap mereka melihat saya sebagai teladan dalam berkorban dan mengatasi kesulitan.”

Ia juga berbicara tentang perasaannya seandainya ia adalah penggemar tim nasional Argentina, dengan mengatakan: “Saya pasti akan menangis seperti saat saya menangis ketika berada di bawah mistar gawang. Saya menangis ketika masih kecil, dan saya ingat ketika Jens Lehmann menahan tendangan penalti kedua, saya menangis di rumah. Saya selalu mengagumi tim nasional Argentina. Dan ketika saya pindah ke Inggris, tujuan saya yang selalu ada adalah menjadi kiper tim nasional Argentina. Saya bermain di tim-tim junior, dan ketika saya masuk ke tim senior, hal itu bukanlah hal baru bagi saya.”

Dia menutup pembicaraannya tentang warisan generasi ini dengan mengatakan: “Saya tidak tahu bagaimana orang-orang akan mengingat kami, tetapi kami tahu bagaimana mendefinisikan diri kami sendiri. Kami adalah orang Argentina; kami berbicara di dalam lapangan, bukan di luarnya. Semua pemain di tim nasional ini berasal dari keluarga sederhana, dari keluarga di mana ayah dan ibu bekerja keras. Kami memiliki ikatan yang kuat di dalam tim, dan kami terus berkembang dari tahun ke tahun. Saya ingin orang-orang mengingat kami seperti mereka mengingat orang Argentina pada umumnya: kami pekerja keras, dan seberat apa pun kesulitan yang kami hadapi, kami akan terus melangkah maju.”