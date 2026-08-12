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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Martinez dan Duo Inggris Absen dari Piala Super Eropa

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
U. Emery
E. Martinez
E. Konsa
O. Watkins
Prancis
Inggris
Austria
Spanyol
Argentina

Menentukan tanggal kembalinya kiper asal Argentina

Aston Villa kehilangan salah satu pemain andalannya saat menghadapi Paris Saint-Germain, malam ini Rabu, dalam ajang Piala Super Eropa.

Pelatih Unai Emery memutuskan untuk tidak memanggil kiper asal Argentina, Emiliano Martinez, untuk pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di stadion "Red Bull Arena" di kota Salzburg, Austria. Keputusan Emery datang tak lama setelah Martinez tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026, di mana ia kalah di partai final melawan Spanyol dengan skor satu gol tanpa balas setelah perpanjangan waktu, pada 19 Juli lalu di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat.

Martinez bukan satu-satunya pemain yang absen dari Aston Villa, karena Emery juga mencoret duet asal Inggris, bek Ezri Konsa dan penyerang Ollie Watkins, setelah ketiga pemain itu mengikuti kompetisi Piala Dunia bersama timnas negara mereka.

Konsa dan Watkins bersama Inggris meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada 18 Juli di kota Miami.

Emery mengatakan mengenai keputusan memberikan waktu istirahat kepada ketiga pemain itu, menurut situs RMC Prancis: "Saya memberi mereka libur selama empat minggu, dan itu benar-benar diperlukan."

UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
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Aston Villa
AVL

Kiper asal Belanda Marco Bizot, yang berusia 35 tahun dan menjadi kiper pelapis Martinez, diperkirakan akan menjaga gawang Aston Villa menghadapi Paris Saint-Germain malam ini.

Menurut media Argentina, Martinez diperkirakan akan segera kembali ke Aston Villa, dan siap tampil bersama tim pada laga pembuka Liga Primer Inggris melawan Brighton pada 23 Agustus, setelah tim menjalani satu pertandingan persahabatan terakhir melawan Borussia Mönchengladbach Sabtu mendatang.

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