Kiper Argentina Emiliano Martinez: Sebelum Final Copa America Saya Main PlayStation!

Martinez mengatakan dengan bermain PlayStation membantunya rileks dan menghilangkan ketegangan jelang pertandingan penting.

Penjaga gawang Argentina dan Aston Villa, Emiliano Martinez mengatakan dirinya gemar bermain PlayStation selama dua jam setiap malam, dengan Call of Duty jadi gim pilihannya.

Martinez mengatakan bahkan tetap meluangkan waktu untuk bermain vidio gim tersebut sebelum pertandingan final Copa America tahun ini melawan Brasil, mengatakan bahwa dengan bermain PlayStation malah membantunya menghilangkan tekanan.

Entah karena pengaruh video gim atau tidak, faktanya Martinez sukses mencatatkan clean sheet saat Argentina sukses memenangkan Copa America berkat kemenangan 1-0 atas rival mereka.

Berbicara kepada Sebas Fernandez di YouTube, Martinez berkata: "Yang benar adalah bahwa setiap malam saya bermain PlayStation. Dua jam. Ini adalah ruang saya, momen saya untuk mengalihkan perhatian saya."

"Saya menyukainya karena saya menikmati waktu saya sendiri. Saya menghabiskan waktu bersama keluarga saya dan kemudian saya memiliki ruang untuk bermain sendiri, dengan teman-teman saya dari Mar del Plata. Saya membawanya di semua perjalanan saya."

"Sebelum final melawan Brasil saya memainkan beberapa permainan. Setelah beberapa saat saya pergi untuk bermain [final]. Ini membantu saya memikirkan hal lain, tidak berbicara di telepon sepanjang hari, itu membuat saya rileks dan menghibur saya."

"Ketika saya tinggal di Mar del Plata saya menghabiskan sepanjang hari dengan bola, tetapi pada malam hari semuanya tentang video gim. Hari ini saya masih terhubung dengan teman-teman saya di sana dan saya bermain Call of Duty dengan mereka. Saya suka gim itu, saya saya seorang pembunuh, saya pergi keluar untuk mencari lawan saya."

"Tim [Argentina] juga sangat kompak karena kami bermain kartu, Among Us, Call of Duty, beberapa bermain FIFA, turnamen pingpong. Tim ini kompetitif dan kami saling berkumpul seperti itu."

"Sebelum pertandingan kualifikasi, ada 10 orang di sebuah ruangan dan kami bermain sampai pukul dua pagi. Kami bersenang-senang."

Bintang Aston Villa, Martinez, termasuk di antara tiga pemain Liga Primer Inggris yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 mendatang yang dimainkan oleh Argentina.

Setelah penangguhan pertandingan antara Argentina dan Brasil saat jeda internasional terakhir karena aturan pembatasan COVID-19, Argentina berharap bisa menemukan solusi untuk tetap memanggil para penggawa mereka yang berada di mancanegara dengan bebas khususnya Inggris.