Baru Tiga Pekan Bergabung, Martin Skrtel Tinggalkan Atalanta

Mantan bek , Martin Skrtel [34 tahun], dikabarkan meninggalkan klub barunya, , hanya tiga pekan setelah ia resmi menjadi pemain baru klub Italia tersebut.

Warta terkini dari media-media Italia menyebutkan, Skrtel telah mengakhiri kontrak dengan Atalanta atas persetujuan bersama.

