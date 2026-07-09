'Maroko tak punya peluang melawan Prancis'

René van der Gijp dan Johan Derksen memandang suram prospek Maroko di babak perempat final Piala Dunia melawan Prancis. Hanya dengan keajaibanlah mereka bisa mencapai babak semifinal, demikian yang disampaikan pada Kamis di acara Vandaag Inside.

“Menurut saya, tim Prancis itu hanya bisa kalah karena kejadian tak terduga,” kata Van der Gijp dalam analisisnya menjelang pertandingan perempat final di Boston. “Misalnya, ada satu pemain yang mendapat kartu merah. Atau dua kali kartu kuning, siapa tahu.”

“Tapi jika tim Prancis itu bermain di level normal mereka, mereka pasti menang,” prediksi analis asal Dordrecht itu, yang langsung disambung oleh Derksen.

“Saya tidak percaya akan ada kejutan. Tim Prancis itu akan menang. Prancis pasti akan menjadi juara dunia. Sebenarnya, mereka tidak mungkin gagal,” kata De Snor yang sangat mengagumi favorit utama Piala Dunia ini.

“Mereka masih bisa turun ke jalan sekali lagi malam ini. Jadi, biarkan mereka menikmati kesenangan itu,” kata Van der Gijp dengan nada jenaka, merujuk pada para penggemar Maroko yang selalu turun ke jalan di kota-kota besar jika tim mereka menang di Piala Dunia.

Lalu ia menambahkan dengan serius: “Ada empat pemain di lini depan Prancis yang berpotensi masuk lima besar perebutan Sepatu Emas.”

“Maroko tidak punya peluang. Jika Prancis tampil dalam performa normal, mereka akan mengalahkan Maroko dengan mudah. Awalnya akan sulit, karena para pemain Maroko itu bugar. Dan disiplin. Tapi mereka pasti akan membuat kesalahan. Itu pasti terjadi,” kata Derksen.

Pemenang pertandingan Prancis - Maroko akan bertanding di semifinal melawan Spanyol atau Belgia. Kedua negara ini akan saling berhadapan pada hari Jumat di Los Angeles.