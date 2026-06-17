Dalam langkah yang mencerminkan kelanjutan strategi ambisius Federasi Sepak Bola Maroko, para pejabat federasi telah menyelesaikan prosedur naturalisasi pemain muda Naseem Al-Harmez, salah satu talenta muda paling menonjol di Akademi Feyenoord Belanda, sehingga ia kini siap membela tim nasional Asud Al-Atlas.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, penambahan ini datang pada waktu yang tepat, di mana “Singa Atlas” terus membangun tim yang kompetitif dan kuat bahkan saat mereka berpartisipasi di Piala Dunia.

Nassim Al-Hormuz berusia 19 tahun dan dianggap sebagai salah satu lulusan unggulan dari Akademi Feyenoord yang terkenal. Pemain ini baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan klub Belanda tersebut hingga musim panas 2028, yang secara jelas menunjukkan kepercayaan klub terhadap potensinya yang besar.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara resmi mengumumkan selesainya proses naturalisasi, sehingga membuka peluang bagi Al-Hirmiz untuk bergabung dengan tim nasional Maroko di masa mendatang.

Kesepakatan ini tidak terlepas dari konteks yang lebih luas; Maroko telah bertahun-tahun mengandalkan kebijakan terencana yang menggabungkan talenta lokal dengan pemain berdarah Maroko di luar negeri. Setelah penampilan bersejarahnya di Piala Dunia 2022, di mana mereka mencapai babak semifinal, “Singa Atlas” berupaya mengulangi atau bahkan melampaui prestasi tersebut pada edisi kali ini.

Timnas Maroko di turnamen ini memiliki jumlah pemain terbanyak yang lahir di luar Maroko dibandingkan dengan tim-tim peserta lainnya, yang mencerminkan keberhasilan strategi yang diprakarsai oleh para pemain terkemuka yang memilih mewakili negara asal mereka, seperti mantan gelandang serang Real Madrid.

Nassim Al-Hirmiz menonjol berkat keterampilan teknis yang tinggi dan kemampuannya bermain di lini tengah serang, dan telah memukau staf teknis Feyenoord berkat penampilannya yang menonjol bersama tim-tim junior. Klub Belanda tersebut berharap dapat mempromosikannya ke tim utama musim depan, sementara pemain muda ini memilih bergabung dengan proyek “Singa Atlas” yang kini menjadi tujuan menarik bagi talenta-talenta ambisius dari berbagai penjuru dunia.

Dengan tambahan baru ini, Maroko terus memperkuat barisannya dengan talenta muda yang mampu memberikan solusi ofensif dan teknis, dalam upaya yang jelas untuk tetap berada di jajaran elit dunia selama tahun-tahun mendatang.