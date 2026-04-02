Maroko Menghancurkan Impian Senegal di Turnamen Baru

Tim nasional Maroko menggagalkan impian Senegal untuk melaju ke final Kejuaraan Bola Basket Afrika untuk penyandang disabilitas.

Para pemain Maroko mengalahkan Senegal dengan skor 55-47, sehingga memastikan tiket mereka ke final turnamen.

Situs Seneweb dari Senegal memaparkan detail pertandingan tersebut, di mana tim Maroko mendominasi jalannya pertandingan.

Sejak kuarter pertama, para pemain Maroko mengendalikan pertandingan dengan baik dan memimpin dengan skor 29-25.

Meskipun Senegal berusaha bangkit di babak kedua, Maroko mempertahankan keunggulannya berkat kerja sama tim yang baik, sehingga memastikan lolos ke final.

Maroko baru-baru ini dinobatkan sebagai juara Piala Afrika, setelah keputusan bersejarah CAF yang menyatakan Senegal kalah dalam pertandingan final dengan skor 0-3.

Meskipun Senegal memenangkan pertandingan final dengan skor 1-0 atas Maroko, namun kekacauan saat penarikan diri dan insiden-insiden yang terjadi selama pertandingan mendorong CAF untuk mencabut gelar tersebut dari Les Lions de la Teranga.

