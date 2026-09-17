Federasi Sepak Bola Maroko mengumumkan akan menjalani laga persahabatan melawan timnas Ghana selama jeda internasional mendatang, yang memberi Maroko peluang, meski hanya bersifat persahabatan, untuk membalas pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz.

Pihak Maroko menyebutkan, dalam pernyataan resmi pada hari Kamis ini, bahwa laga persahabatan tersebut akan digelar pada 4 Oktober mendatang di Stadion Besar Tangier.

Laga ini berlangsung setelah dua pertandingan Maroko melawan Gabon dan Lesotho yang dijadwalkan pada 25 dan 29 September ini dalam laga pertama dan kedua kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Queiroz memimpin timnas Ghana dalam periode keduanya setelah lolos bersama Black Stars ke babak gugur Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko tidak memiliki sejarah yang baik menghadapi Queiroz, karena Maroko belum pernah mengalahkan pelatih Portugal tersebut meski telah menghadapinya bersama 4 timnas berbeda, dan timnas Ghana akan menjadi yang kelima.

4 pertemuan tanpa kemenangan Maroko

Menurut statistik situs "Transfermarkt", timnas Maroko menghadapi Queiroz dalam 4 pertandingan di semua turnamen, kalah 3 kali dan imbang satu kali.

Kali pertama terjadi 24 tahun lalu, di fase grup Piala Afrika 2002, ketika Queiroz memimpin timnas Afrika Selatan meraih kemenangan atas Maroko 3-1.

Dan 16 tahun setelah tanggal tersebut, Queiroz kembali berhadapan dengan Maroko, tetapi kali ini di fase grup Piala Dunia 2018 bersama timnas Iran, dan kemenangan berpihak pada tim Asia tersebut dengan skor 1-0.

Kali ketiga terjadi bersama timnas Mesir di perempat final Piala Afrika 2021, dan pelatih Portugal itu memimpin Mesir menyingkirkan Maroko setelah menang 1-0.

Tahun lalu menjadi saksi pertemuan terakhir antara Queiroz, yang saat itu menjadi pelatih timnas Oman, dan Maroko di fase grup Piala Arab, dan hasil imbang tanpa gol menutup pertandingan tersebut.