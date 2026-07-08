Maroko dan Argentina: Benteng pertahanan global melawan dominasi Eropa

Tim-tim Eropa mendominasi babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana 6 tim dari Benua Lama berhasil mengamankan tempat mereka di antara delapan besar—sebuah rekor yang belum pernah tercapai selama lebih dari tiga dekade.

Edisi kali ini, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mencatat lolosnya enam tim Eropa ke babak perempat final.

Ini adalah pertama kalinya hal tersebut terjadi dalam turnamen yang diselenggarakan di luar Eropa, sejak Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, ketika tujuh tim Eropa mencapai babak ini.

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Sebaliknya, perwakilan dari benua lain hanya terbatas pada dua tim, yaitu Argentina (Amerika Selatan) dan Maroko (Afrika).

Argentina dan Maroko juga menjadi dua-satunya tim non-Eropa yang tersisa di Piala Dunia, untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah skenario serupa terulang pada edisi sebelumnya mulai dari babak semifinal.

Argentina akan berhadapan dengan Swiss di perempat final, sementara timnas Maroko akan bertanding melawan Prancis, dalam upaya untuk mematahkan dominasi Eropa dan melanjutkan perjalanan mereka menuju gelar juara.



