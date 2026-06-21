Maroko atau Brasil?.. Koeman mengomentari lawan Belanda berikutnya

Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, menanggapi pertanyaan mengenai lawan potensial di babak 32 besar Piala Dunia 2026 (Brasil atau Maroko), setelah meraih kemenangan telak atas Swedia (5-1) pada Sabtu malam kemarin, dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup.

"Saya tidak lebih memilih salah satunya," kata Koeman dalamkonferensi pers usai pertandingan. "Kedua tim sangat kuat, dan mereka bermain imbang di pertandingan pertama."

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Ia melanjutkan: “Maroko bermain sangat baik di babak pertama, sedangkan Brasil di babak kedua. Saya tidak melihat ada yang lebih kuat dari yang lain; kami harus fokus pada diri sendiri. Kami akan memenangkan pertandingan berikutnya (melawan Tunisia) dan memuncaki grup, lalu kita lihat siapa lawan kami.”

Di topik lain, Koeman memuji penampilan penyerangnya, Brian Probi, yang mencetak dua gol melawan Swedia, dengan mengatakan: “Pada gol pertama, semuanya berjalan sesuai yang kami inginkan. Kami tahu Probi bagus dalam situasi seperti ini.”

Mantan pelatih Barcelona itu melanjutkan: “Semuanya dimulai dengan umpan yang bagus, lalu kecepatan, dan Probi sudah berada di depan gawang… Gol itu tidak bisa lebih sempurna lagi.”

Ia menambahkan bahwa kemenangan ini memberikan ketenangan pikiran bagi timnas Belanda, setelah hasil imbang di pertandingan pertama melawan Jepang (2-2), dan melanjutkan: “Kami membutuhkan ini. Saat turnamen dimulai, Anda ingin memulai dengan baik. Hal itu memberi Anda ketenangan pikiran… Ada tekanan yang lebih besar pada kami untuk menang, jika tidak, segalanya akan bergantung pada pertandingan terakhir, dan itu bukanlah yang kami inginkan.”