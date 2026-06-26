Maroko akan menghadapi pemain Belanda yang luar biasa di Piala Dunia

Tim nasional Maroko bersiap menghadapi laga penentu melawan tim nasional Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang akan menjadi ujian berat bagi “Singa Atlas” dalam upaya mengalahkan “Kincir Angin” dan memastikan tiket ke babak 16 besar.

Stadion Monterrey akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Maroko dan Belanda dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan secara bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko telah menunjukkan performa yang luar biasa dan konsisten selama Piala Dunia kali ini, menegaskan posisinya sebagai salah satu tim terkemuka di kancah internasional, berkat gaya bermainnya yang memadukan disiplin taktis, pertahanan yang kokoh, dan semangat juang yang tinggi.

“Singa Atlas” menunjukkan karakter yang kuat saat menghadapi tim-tim besar, setelah memaksa hasil imbang (1-1) melawan timnas Brasil pada pertandingan pembuka, sebuah hasil yang mencerminkan kesiapan mereka untuk bersaing dengan kuat demi melaju jauh di turnamen ini.

Timnas Maroko melanjutkan hasil positifnya dengan mengalahkan Skotlandia tanpa balas, sebelum menaklukkan Haiti dengan skor (4-2), sehingga memastikan lolos ke babak gugur dengan percaya diri.

Di sisi lain, timnas Belanda menampilkan performa yang solid di babak penyisihan grup. Mereka mengawali kampanye dengan hasil imbang yang menegangkan melawan Jepang (2-2), kemudian meraih kemenangan telak atas Swedia (5-1), sebelum menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan yang pantas atas Tunisia (3-1).

Pertandingan ini semakin menantang mengingat sejarah gemilang timnas Belanda di Piala Dunia; jaringan “Stats Foot” Prancis mencatat bahwa Belanda tidak pernah tersingkir sebelum babak perempat final dalam sebelas partisipasi pertamanya, sebuah angka yang mencerminkan kekuatan “De Oranje” di babak gugur, dan menjadikan pertandingan melawan Maroko ini sangat penting.