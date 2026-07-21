Mark van Bommel harus membawa Belgia ke EURO 2028

Mark van Bommel hampir pasti akan menjadi pelatih kepala baru Belgia, demikian dilaporkan De Telegraaf. Pelatih asal Limburg ini akan menggantikan Rudi Garcia dan menandatangani kontrak hingga Kejuaraan Eropa 2028.

Pembicaraan dengan mantan pelatih PSV, VfL Wolfsburg, dan Royal Antwerp FC tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Menurut sumber-sumber di lingkungan Federasi Sepak Bola Belgia (KBVB), saat ini sedang diselesaikan detail-detail terakhir terkait kontrak tersebut.

Van Bommel akan menandatangani kontrak selama dua tahun dan telah mencapai kesepakatan final mengenai aspek finansial. Pembahasan mengenai susunan staf teknis juga telah dilakukan, meskipun nama-namanya belum diumumkan.

Mantan gelandang ini merupakan kandidat utama setelah kepergian Rudi Garcia, yang membawa tim Belgia ke perempat final Kejuaraan Eropa. Van Bommel dikenal memiliki kemampuan taktis yang kuat—yang konon kurang dimiliki Garcia—serta sebagai manajer yang pandai mengelola tim. Direktur teknis Vincent Mannaert telah melakukan penyelidikan mendalam terkait penunjukan pelatih asal Belanda ini.

Van Bommel memang belum menguasai bahasa Prancis, namun ia bertekad untuk memperdalam pengetahuannya dalam bahasa tersebut. Selain itu, pelatih kepala baru “Setan Merah” ini juga menguasai bahasa Jerman, Inggris, Italia, dan Spanyol dengan baik.

Mantan pemain PSV, FC Barcelona, dan Timnas Belanda ini memiliki reputasi yang baik di Belgia. Ia membawa Royal Antwerp meraih gelar ganda pada tahun 2023. Itu merupakan gelar juara liga pertama bagi klub tersebut sejak tahun 1957.

Van Bommel dan Mannaert belum ingin memberikan tanggapan terkait penunjukan yang akan segera terjadi ini. Van Bommel diperkirakan akan segera ditunjuk oleh KBVB.