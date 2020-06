RESMI: Mario Pasalic Dipermanenkan Atalanta Dari Chelsea

resmi mempermanenkan gelandang pinjaman dari , Mario Pasalic (25 tahun), pada Senin (22/6).

Sebelum permanen, Pasalic menjalani musim kedua bersama Atalanta dengan status pinjaman. Pemain asal Kroasia itu dipinjamkan Chelsea sejak musim 2018/19.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!



Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi