“Marco van Basten adalah pelatih terburuk yang pernah saya miliki”

Doke Schmidt melontarkan kritik tajam kepada Marco van Basten, yang menurutnya merupakan pelatih terburuk yang pernah dimilikinya. Hal ini diungkapkan oleh pemain asal Friesland berusia 33 tahun tersebut dalam sebuah wawancara dengan Omrop Fryslân.

Van Basten memimpin sc Heerenveen antara tahun 2012 dan 2014, saat Schmidt menjadi bek kanan De Superfriezen.

Selain itu, Schmidt juga pernah dilatih oleh Ron Jans, Dwight Lodeweges, dan Foppe de Haan selama karier sepak bolanya. Pada tahun 2024, bek sayap ini memutuskan untuk pensiun.

Ketika Schmidt ditanya siapa pelatih terburuknya, ia tampaknya tidak ragu sedikit pun. “Secara murni sebagai pelatih, itu adalah Van Basten.”

Mantan pemain sepak bola profesional ini berbicara dengan tegas, namun ia menyatakan bahwa hal ini bukanlah hal baru bagi striker legendaris Oranje tersebut. “Van Basten sendiri kemudian juga mengakui bahwa profesi ini bukan untuknya.”

“Sebagai pribadi, tidak ada yang bisa dikritik, hanya saja profesi pelatih bukanlah untuknya,” lanjut Schmidt, yang menganggap wajar jika seorang pesepakbola hebat diberi kesempatan sebagai pelatih. “Seseorang dengan status seperti itu di sepak bola Belanda harus diberi kesempatan untuk melihat bagaimana hasilnya.”

Van Basten memulai debutnya sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada 2004 dan membawa Oranje ke babak 16 besar Piala Dunia (2006) dan Euro (2008). Mantan penyerang Ajax dan AC Milan ini kemudian menjadi pelatih di Ajax dan pindah ke AZ melalui Heerenveen, sebelum akhirnya mengakhiri karier kepelatihannya pada tahun 2014.