Marcelo Brozovic Ternyata Salah Kostum Saat Inter Milan Bekuk Roma Pakai Jersey Spesial

Inter Milan berhasil menaklukan AS Roma saat bermain di stadion Giuseppe Meazza dengan skor 3-1.

Tim asuhan Antonio Conte, yang sudah memastikan gelar Scudetto, bermain lepas dan tanpa beban di laga tersebut.

Mereka bahkan berkesempatan untuk mengenakan jersey spesial keempat mereka, yang baru diperkenalkan ke publik beberapa waktu lalu.

Nerazzurri bekerja sama dengan aparel Nike dalam pembuatan jersey keempat tersebut. Dengan desain berani dan menampilkan berbagai macam warna serta tak lupa menampilkan logo klub teranyar mereka yang bernuansa modern.

Namun yang disorot oleh beberapa penonton dan media adalah, adanya salah satu pemain Inter yang mengenakan jersey tidak sama dengan pemain lain.

Ya, dia adalah Brozovic.

Marcelo Brozovic scored in Inter’s 3-1 win over Roma last night, but eagle-eyed viewers noticed he had a different kit to his teammates https://t.co/cXr4dJxlNp #FCIM #ASRoma #InterRoma #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/sewkHRM7Hl