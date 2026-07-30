Marca membawa kabar besar soal transfer Marc-André ter Stegen ke Ajax

Tampaknya tak ada lagi yang bisa menghalangi transfer pinjaman Marc-André ter Stegen ke Ajax. Matteo Moretto, jurnalis transfer dari Marca, melaporkan bahwa sebuah terobosan besar telah tercapai.

Kepindahan Ter Stegen ke Ajax sudah lama mengemuka, tetapi sejauh ini sang penjaga gawang belum sepenuhnya mencapai kesepakatan dengan klubnya saat ini, Barcelona. Hal itu terutama merupakan persoalan pajak.

Kini Moretto secara resmi melaporkan bahwa Barcelona telah memberikan ‘lampu hijau dalam kondisi apa pun’ untuk transfer tersebut. “Masalah pajak dengan demikian sudah terselesaikan,” ujar jurnalis Spanyol itu.

Itu menjadi kabar luar biasa bagi Ajax, yang melihat Ter Stegen sebagai kiper utama untuk musim depan. Jika urusan dokumen bisa segera dirampungkan, bahkan ada kemungkinan ia sudah ikut dalam laga pembuka musim melawan PEC Zwolle pada 9 Agustus.

Míchel pada akhir pekan lalu, menjelang laga uji coba melawan Burnley, sudah sedikit memberi isyarat bahwa negosiasi tampaknya bergerak ke arah yang baik. “Semoga dia bisa membantu kami dan kami bisa segera membicarakannya,” kata pelatih Ajax itu.

Soal detail kesepakatan peminjaman itu, Moretto tidak mengungkap apa pun. Untuk saat ini juga belum jelas berapa persen gaji Ter Stegen yang harus ditanggung Ajax.