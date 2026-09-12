Pada malam Diomande, Arda Guler kembali bersinar. Dalam penampilan singkatnya yang tidak melebihi 15 menit, pemain Turki itu tampil menawan hingga mengakhiri cemoohan di Santiago Bernabeu, dan mengirim pesan yang jelas: jika ada satu pemain yang seharusnya tak boleh disentuh di Real Madrid, dialah Arda Guler, menurut surat kabar"Marca" Spanyol.

Surat kabar itu melanjutkan: "Tapi mari kita bicara tentang Diomande. Kita bahkan belum tahu apakah ia benar-benar seorang bintang atau tidak, dan ini menjadi masalah ketika nilai transfernya mencapai 140 juta euro. Meskipun harga itu bukan kesalahannya, jelas nilai tersebut akan terus membayanginya untuk waktu yang lama".

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Dan "Marca" melanjutkan: "Menghadapi Rayo Vallecano (Real menang 4-1), Jose Mourinho memberi pemainnya Diomande kesempatan pertama tampil sebagai starter, tetapi ia lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak yang besar. Dan kembali ke nilai transfernya, pemain termahal dalam sejarah Real Madrid akan dituntut lebih dari sekadar dua akselerasi yang bagus dari sisi kanan. Barangkali masalahnya terletak pada posisinya, sebab Diomande terbiasa bermain di sisi kiri".

Ditambahkan: "Sejauh ini, publik Bernabeu memberinya kepercayaan dan memperlakukannya dengan baik, dan setidaknya pemain itu menunjukkan keinginan besar untuk bekerja keras. Namun mengintegrasikannya ke dalam skema tidak akan mudah, karena dengan adanya trio 'BMV' (Bellingham - Mbappe - Vinicius) yang tak boleh disentuh, ia harus bersaing dengan Arda Guler, pemain terbaik di Real Madrid".

Bernardo Banyak Berperan

Tanpa kegaduhan, Bernardo Silva menguasai pertandingan, atau lebih tepatnya babak pertamanya. Kondisi kelesuan yang menimpa Real Madrid di babak kedua bisa dimaklumi. Sebab hingga jeda, segalanya berjalan sesuai keinginan pemain Portugal itu.

Surat kabar Madrid itu melanjutkan: "Bernardo adalah sepak bola itu sendiri. Ia membawanya di dalam dirinya, di kakinya dan di kepalanya. Ia membentuk duet di lini tengah bersama Valverde, dan akhirnya menguasai seluruh tengah lapangan, memberi Fede ruang untuk melakukan apa yang paling ia kuasai: melepaskan diri dan maju ke arah kotak penalti lawan. Andai Mourinho memadukan Bernardo dan Guler, tentu akan sempurna, tetapi malangnya bagi para suporter Bernabeu, keduanya tidak bertemu di atas lapangan".

Arda Mengubah Segalanya

Pemain Turki itu masuk ke lapangan 15 menit sebelum akhir pertandingan, dan berhasil membangunkan para suporter Bernabeu dari keadaan lesu, sekaligus membangunkan timnya dari tidur panjang di babak kedua.

Dan tiba-tiba, para pemain Real Madrid menemukan rekan bagi mereka di setiap sudut lapangan. Guler selalu hadir untuk memberi dukungan dan menerima bola, lalu melepaskan kaki kirinya dan menciptakan bahaya.

Itu adalah penampilan singkat, tetapi meninggalkan rasa yang lebih baik di Bernabeu, setelah babak kedua yang layak untuk dilupakan menurut "Marca".

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