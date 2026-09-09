Marc Overmars langsung hengkang dari Royal Antwerp

Marc Overmars langsung hengkang dari jabatan direktur olahraga Antwerp FC. Pria 53 tahun itu mengumumkannya dalam sebuah surat perpisahan yang panjang.

Overmars bekerja di The Great Old sejak 2022, tetapi setelah 4,5 tahun ia meletakkan tugasnya karena alasan kesehatan. "Para suporter yang saya hormati, selama berminggu-minggu saya sibuk menyusun rencana untuk berbicara panjang lebar kepada kalian setelah bursa transfer. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir memang tidak banyak komunikasi dari saya kepada kalian," demikian awal surat perpisahannya.

"Karena itu, awal September sudah saya tandai tebal-tebal di agenda untuk berbicara secara terbuka dengan kalian tentang masa depan. Musim-musim terakhir Royal Antwerp tidak mudah. Dan bulan-bulan pengambilalihan selalu berjalan agak kacau sekaligus menegangkan. Begitu cerita baru bisa dimulai, semua orang harus langsung bekerja keras. Memang harus begitu, karena untuk klub kami, kami tidak ingin kehilangan waktu."

Setelah itu, Overmars menyampaikan pesan yang sebenarnya tidak ingin ia sampaikan kepada para suporter Antwerp. "Kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun dan banyaknya stres sayangnya mencapai puncaknya akhir pekan lalu. Kalian semua tahu bahwa kesehatan saya tidak optimal. Namun kini saya merasakan dengan sangat jelas bahwa saya sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan profesional yang serbacepat dan penuh stres seperti ini. Ingin, tentu saja, sangat ingin! Dan kalau bisa sampai akhir musim sepak bola ini, dan banyak musim setelahnya. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak pun sedang berjalan intensif. Namun kesehatan saya memaksa saya untuk jujur pada diri sendiri dan semua orang di sekitar saya."

Sang petinggi mengungkapkan bahwa energinya 'benar-benar habis'. "Jika sekarang saya tidak mendengarkan tubuh saya, para dokter saya memperkirakan kemungkinan berakhir buruk sangat besar. Jadi saya harus mengambil keputusan drastis dan sepenuhnya menghentikan aktivitas profesional saya untuk sementara waktu ke depan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa sakitnya hal ini bagi saya. RAFC, kota Antwerpen, dan para suporter klub kami telah menjadi bagian dari siapa diri saya, baik secara profesional maupun pribadi."

"Keluarga saya sering dan senang datang ke Antwerpen, ini adalah rumah kedua kami," lanjut Overmars. "Apa yang kami capai bersama secara olahraga telah diabadikan dalam buku sejarah sepak bola Belgia. Namun yang terpenting, saya merasakan ikatan yang sangat besar dengan klub ini dan seluruh suporter RAFC. Dan itu akan selalu seperti itu. Mungkin saya tidak lagi punya jantung yang paling kuat, tetapi jantung ini tetap berdetak sekarang dan nanti untuk klub ini."

"Mustahil untuk berterima kasih kepada semua orang. Paul dan Ria, Michael dan seluruh keluarga Gheysens, terima kasih karena telah percaya kepada saya saat saya berada dalam masa yang sangat sulit. Sven dan Joachim, terima kasih untuk tim kuat yang kita miliki. Orang-orang di bagian hukum dan keuangan yang mungkin sesekali dibuat gila oleh saya. Wouter dan Jacques, terima kasih karena telah memberi klub kami masa depan yang baru. Sebab, itu membuat saya tenang hari ini. Stabilitas dan perspektif kini kembali ada."

Overmars akan hadir pada Sabtu mendatang dalam pertandingan liga melawan Union untuk berterima kasih secara langsung kepada semua suporter. "Setelah itu, istirahat total benar-benar menjadi keharusan. Di masa depan, kalian pasti masih akan melihat saya di Bosuil. Dan menikmati sepotong steik di Pont-neuf. Semangkuk semur di den Artist. Mengendarai skuter saya melewati Kloosterstraat. Saya mencintai RAFC. Saya mencintai kota kue ini. Saya mencintai kalian!"