Marc Cucurella mengejutkan dengan gaya rambut yang benar-benar berbeda

Tampilan Marc Cucurella benar-benar baru. Setelah Piala Dunia, ia, seperti yang dijanjikan, memasang tato kepala pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente, tetapi kini ia juga telah melepas rambut keriting tebal yang menjadi ciri khasnya.

“Sebuah tato kecil wajah Luis de la Fuente,” begitu janji Cucurella menjelang final Piala Dunia, jika Spanyol memenanginya. Itu pun terjadi, karena lewat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu, Spanyol menjadi juara dunia yang baru.

Cucurella terbukti memegang ucapannya, karena lebih dari sepekan kemudian kepala De la Fuente sudah ditato di lengan atasnya. Selain itu, Lamine Yamal juga membuat janji: jika Spanyol menjuarai Piala Dunia, ia akan membiarkan janggut dan kumisnya tumbuh selama tiga pekan. Namun, winger itu tampaknya belum mulai melakukannya.

Bagi Cucurella, tato saja tidak cukup, karena rekrutan anyar Real Madrid itu kini juga sudah mengusung potongan rambut baru. Rambut keriting tebal yang menjadi ciri khasnya kini berganti menjadi kepang panjang.

Itu agak mengejutkan, mengingat sang bek kiri sepanjang kariernya selalu bermain dengan rambut keriting mencolok tersebut. Cucurella melakukan itu karena putranya yang autis, yang dengan cara itu bisa lebih mudah mengenalinya di lapangan.

“Saya punya seorang putra dengan autisme. Saya rela tidak punya uang sama sekali, asalkan putra saya sehat. Saya membiarkan rambut saya tumbuh panjang karena dia menyukainya, tetapi juga agar dia tetap mengenali saya jika suatu saat dia kehilangan saya di lapangan,” jelas Cucurella.