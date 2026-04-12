Manuver-manuver Yamal Membongkar Kelemahan Mbappé dan Vinícius

Lamine Yamal, bintang Barcelona, sedang menjalani masa-masa gemilang bersama klub Catalan tersebut, terutama setelah penampilannya yang cemerlang dalam Derby Catalunya, Sabtu kemarin.

Yamal meninggalkan jejak yang mengesankan saat melawan Espanyol, di mana ia mencetak satu gol, memberikan dua umpan kunci, serta melakukan dribel-dribel yang sukses.

Lamine Yamal kini mengoleksi 15 gol dan berada di peringkat keempat daftar pencetak gol terbanyak La Liga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Yamal melakukan 16 dribel dalam dua pertandingan terakhir melawan Atlético Madrid dan Espanyol, angka yang melebihi total yang dilakukan duo Real Madrid, Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior, secara bersama-sama melawan Bayern Munich dan Girona, yang hanya mencapai 13 dribel.

Dengan keunggulan tim Catalan-nya sebesar 9 poin, tampaknya Lamine Yamal sedang dalam perjalanan untuk meraih gelar ketiganya di Liga Spanyol, sebelum ia genap berusia 19 tahun.

