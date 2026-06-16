Manuel Neuer melanggar peraturan dan terancam sanksi berat dari FIFA

Manuel Neuer telah melanggar peraturan mengenai seragam. Kiper Jerman tersebut mengenakan kaos dalam dengan warna yang berbeda selama pertandingan antara Jerman dan Curaçao (7-1), dan hal itu dilarang menurut buku peraturan resmi.

Neuer bertanding melawan Curaçao pada Minggu malam dengan mengenakan seragam kiper berwarna hijau. Kiper berpengalaman itu mengenakan kaos dalam berwarna putih di bawahnya, namun hal itu melanggar aturan FIFA.

Sebelum pertandingan, petugas perlengkapan memberikan kaos lengan panjang kepada Neuer untuk dikenakan, tetapi ia menolak.

Neuer kemudian memutuskan untuk memotong lengan kaus tersebut, namun hal itu membuat kaus dalamnya terlihat jelas. Memakai kaus dalam diperbolehkan, asalkan warnanya ‘sama dengan kaus sepak bola’. Namun, hal itu tidak terjadi dalam kasus ini.

Neuer bermain dengan seragam hijau, sementara kaos dalamnya berwarna putih. Kita harus menunggu sanksi apa yang akan diberikan FIFA kepada kiper Bayern München tersebut.

Jerman pun menang telak atas Curaçao pada Minggu lalu. Sabtu mendatang, tim tersebut akan bertanding melawan Pantai Gading, dan pada Kamis berikutnya dijadwalkan bertanding melawan Ekuador.