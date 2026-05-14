Kembalinya Manuel Neuer ke timnas Jerman tampaknya tiba-tiba semakin dekat dari sebelumnya. Pelatih kepala Julian Nagelsmann telah memasukkan kiper berusia 40 tahun itu ke dalam daftar sementara skuad Piala Dunia Jerman, yang terdiri dari 55 pemain.

Neuer secara resmi mengakhiri karier internasionalnya setelah Euro 2024. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kembali muncul spekulasi tentang kemungkinan kembalinya dia, sebagian karena penampilannya yang gemilang bersama Bayern München.

Menurut Sky Sport, pembicaraan antara Neuer dan Nagelsmann kini sedang berlangsung. Kiper berpengalaman itu bahkan dilaporkan telah membahas secara konkret tentang kembalinya dia sebagai kiper utama Jerman selama Piala Dunia mendatang.

“Kembalinya Manuel Neuer ke Piala Dunia – bahkan mungkin sebagai kiper utama Jerman, atau setidaknya sebagai kiper cadangan – kini menjadi kemungkinan yang sangat konkret,” lapor jurnalis Florian Plettenberg. “Pembicaraan dan percakapan telepon telah berlangsung selama beberapa hari.”

Asosiasi Sepak Bola Jerman harus menyerahkan daftar sementara berisi 55 pemain kepada FIFA paling lambat hari Senin. Hanya pemain yang tercantum dalam daftar tersebut yang pada akhirnya dapat dimasukkan ke dalam skuad final Piala Dunia pilihan Nagelsmann.

Dengan demikian, peluang kembalinya Neuer yang sensasional tiba-tiba menjadi sangat serius. Nagelsmann diperkirakan akan mengumumkan skuad finalnya pada 21 Mei.

Neuer telah bermain dalam 124 pertandingan internasional untuk Jerman dan tumbuh menjadi salah satu kiper tersukses dalam sejarah Jerman. Puncak kariernya terjadi pada 2014, ketika ia menjadi juara dunia bersama Jerman setelah memenangkan final Piala Dunia melawan Argentina.

Presiden Bayern, Herbert Hainer, juga menanggapi kemungkinan kembalinya Neuer pada hari Kamis. “Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami kembali melihat betapa hebatnya Neuer sebagai kiper, bahkan di usia 40 tahun,” kata Hainer. “Saya selalu senang jika para pemain terbaik ikut serta di Piala Dunia, tetapi pada akhirnya itu adalah urusan antara dia dan Julian Nagelsmann.”

Pada hari Rabu juga telah diumumkan bahwa Neuer akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Bayern selama satu tahun hingga pertengahan 2027.