Manuel Neuer secara resmi kembali sebagai kiper utama Jerman, demikian dilaporkan Florian Plettenberg dari Sky Sport. Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah memasukkan kiper berusia 40 tahun itu ke dalam daftar sementara skuad Piala Dunia Jerman, seperti yang telah diumumkan pada Kamis lalu.

Menurut Plettenberg, kembalinya Neuer sudah pasti, asalkan cedera betis yang dialaminya pada Sabtu lalu saat melawan FC Köln (menang 5-1) tidak menimbulkan dampak serius. Neuer diganti setelah satu jam bermain.

Nagelsmann, Neuer, dan Völler telah melakukan beberapa pembicaraan positif dalam beberapa pekan terakhir, yang berujung pada kesepakatan mengenai kembalinya kiper sukses tersebut ke Die Mannschaft.

Neuer secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemain internasional pada 21 Agustus 2024, tak lama setelah Euro di negaranya sendiri. Kiper berpengalaman itu tampaknya sudah benar-benar selesai bersama Jerman, namun penampilannya yang gemilang bersama Bayern München memicu kembali perbincangan tentang kembalinya dia.

Pada Kamis lalu sudah jelas bahwa Nagelsmann telah memasukkan Neuer ke dalam skuad sementara Jerman untuk Piala Dunia. Kini, menurut Sky Sport, telah diputuskan bahwa kiper berpengalaman ini tidak hanya akan ikut ke Piala Dunia, tetapi juga kembali sebagai kiper utama tim Jerman.

“Kembalinya Manuel Neuer ke Piala Dunia sebagai kiper utama Jerman sudah pasti,” tulis Plettenberg di X. “Kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa dan asalkan pergantiannya saat melawan Köln tidak menimbulkan konsekuensi serius, Neuer akan kembali ke timnas Jerman.”

Asosiasi Sepak Bola Jerman harus menyerahkan daftar sementara berisi 55 pemain kepada FIFA paling lambat hari Senin. Hanya pemain yang tercantum dalam daftar tersebut yang masih memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat definitif dalam skuad Piala Dunia Nagelsmann, yang akan diumumkan pada 21 Mei.

Dengan kembalinya Neuer, Jerman kembali menambah salah satu kiper paling berpengalaman dalam sejarah sepak bola internasional ke dalam skuadnya. Neuer telah tampil dalam 124 pertandingan internasional dan mencapai puncak kariernya pada tahun 2014, saat ia menjadi juara dunia bersama Jerman setelah memenangkan final melawan Argentina.

Presiden Bayern, Herbert Hainer, juga menanggapi kemungkinan kembalinya Neuer pada hari Kamis. “Kami kembali melihat dalam pertandingan-pertandingan terakhir betapa hebatnya Neuer sebagai penjaga gawang bahkan di usia 40 tahun,” kata Hainer. “Saya selalu senang jika para pemain terbaik hadir di Piala Dunia, tetapi pada akhirnya itu adalah urusan antara dia dan Julian Nagelsmann.”

Pada hari Rabu juga telah diumumkan bahwa Neuer akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Bayern selama satu tahun hingga pertengahan 2027.