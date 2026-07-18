Mantan rekan setimnya: Messi itu orang gila!

Dua hari menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara Argentina dan Spanyol di final Piala Dunia 2026, mantan bek Prancis Samuel Umtiti mengungkap sisi lain dari kepribadian Lionel Messi, sambil mengenang kenangannya bersama kapten timnas Argentina tersebut selama mereka bermain bersama di Barcelona.

Messi, yang kini berusia 39 tahun, bersiap untuk menjalani final ketiga dalam kariernya di Piala Dunia, setelah kalah di final 2014 melawan Jerman, dan membawa Argentina meraih gelar juara pada edisi 2022 dengan mengalahkan Prancis, sebelum memimpin “La Albiceleste” ke final kali ini untuk menghadapi Spanyol, dalam upaya meraih bintang keempat dalam sejarah tim nasional.

“Tenang dan pemalu, tapi suka bercanda”

Saat tampil di program After Foot di radio RMC Prancis, Umtiti berbicara tentang kepribadian Messi di luar lapangan, dengan mengatakan, “Dia orang yang luar biasa. Secara alami dia tenang dan pemalu, tapi dia tahu cara tertawa dan bercanda dengan rekan-rekannya.”

Dia menambahkan bahwa kapten Argentina itu selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan di Barcelona, sambil menjelaskan, “Selama makan bersama tim, dia selalu duduk bersama kami, tertawa, dan menggoda semua orang. Pada akhirnya, dia adalah manusia seperti orang lain pada umumnya.”

“Kamu tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia tetap melakukannya”

Mengenai menghadapi Messi dalam sesi latihan, bek asal Prancis itu mengakui bahwa menghentikannya adalah tugas yang nyaris mustahil.

Dia berkata, “Tentu saja dia sering mengelabui saya dalam latihan. Itu sangat sulit.”

Dia menambahkan sambil menggambarkan gaya permainannya, “Aku selalu bilang dia gila… tapi dalam arti positif.”

Dia melanjutkan, “Kamu bisa menebak apa yang akan dia lakukan, tapi aku jamin seringkali mustahil menghentikannya. Kamu tahu dia akan menendang bola dengan cara yang sama ke sudut yang terbuka, bahkan kiper pun tahu itu, namun dia tetap berhasil melakukannya.”

Umtiti menyoroti bahwa Messi memiliki bakat unik yang tak tertandingi, sambil berkata, “Dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pemain lain mana pun… dan sangat sulit untuk menjelaskannya.”

“Dia melihat jalannya pertandingan lebih dulu daripada siapa pun”

Umtiti tidak hanya membahas keterampilan teknisnya, tetapi juga menegaskan bahwa hal yang paling menonjol dari Messi adalah kemampuannya membaca permainan sebelum terjadi.

“Kadang-kadang saya merasa dia melihat jalannya pertandingan lebih dulu daripada siapa pun. Dia sudah tahu sebelumnya apa yang akan kamu lakukan, dan itu sungguh menakjubkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa bola-bola pantul yang bagi sebagian orang tampak seperti keberuntungan bukanlah kebetulan, sambil menjelaskan, “Bahkan bola-bola yang kembali kepadanya setelah terjadi benturan, saya rasa itu adalah bagian dari caranya membaca permainan.”

Tak Bisa Dibandingkan dengan Cristiano

Di akhir pembicaraannya, Umtiti menegaskan posisinya dalam perdebatan abadi antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

“Itulah sebabnya saya tidak melihat ada ruang untuk perbandingan bagi saya,” katanya.

Dia menambahkan, “Cristiano Ronaldo adalah atlet yang luar biasa dan pemain yang menakjubkan, dan rekornya berbicara sendiri, tetapi ketika menyangkut sepak bola itu sendiri, bagi saya tidak ada perdebatan mengenai apa yang ditunjukkan oleh Messi.”

Final yang Memiliki Nuansa Khusus

Final pada hari Minggu nanti akan memiliki nuansa khusus bagi Messi, karena ia akan menghadapi Spanyol, negara tempat ia pindah saat berusia 13 tahun, dan tempat ia memulai perjalanan sepak bolanya bersama Barcelona lebih dari dua dekade lalu.

Timnas Argentina mencapai final setelah mengalahkan Inggris, Swiss, Mesir, dan Cape Verde, sementara timnas Spanyol melaju ke final setelah menyingkirkan Prancis, Belgia, Portugal, dan Swiss.