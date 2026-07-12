Mantan Perdana Menteri Spanyol memancing reaksi para bintang Prancis

Mariano Rajoy, mantan Perdana Menteri Spanyol, memberikan kejutan bagi tim nasional Prancis, menjelang pertandingan antara La Roja dan Les Bleus di semifinal Piala Dunia.

Timnas Spanyol berhasil mencapai babak semifinal setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia, sementara Prancis lolos setelah menang 2-0 atas Maroko.

Dalam artikelnya yang dimuat di surat kabar El Debate, Rajoy memuji keberhasilan timnas negaranya lolos ke semifinal Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa “hanya tinggal sedikit lagi, dan semoga yang akan datang lebih baik.”

Ia melanjutkan, “Timnas Spanyol telah menghibur kita dengan penampilan yang luar biasa, dan layak mendapat ucapan selamat yang besar atas apa yang telah mereka tunjukkan, mengingat Belgia bukanlah lawan yang mudah.”

Dalam artikelnya, ia menyoroti, “Kini, pertandingan berikutnya akan melawan Prancis di semifinal, dan kita tidak boleh lupa bahwa Prancis telah dua kali menjadi juara dunia, mencapai final pada edisi terakhir, serta memenangkan semua pertandingannya di Piala Dunia kali ini, dan menduduki peringkat teratas dalam klasemen FIFA.”

Ia menekankan, “Prancis juga memiliki skuad kelas atas, meski tanpa pemain Prancis, dan mereka menampilkan sepak bola yang luar biasa; mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit.”

Ia menambahkan, “Apa yang seharusnya dilakukan tim nasional Spanyol? Dalam situasi ini, saya lebih baik tidak menjawab pertanyaan ini, agar tidak ada yang mengikuti pendapat saya lalu segalanya berjalan buruk. Situasi saat ini tidak memungkinkan adanya risiko apa pun.”

Dia menyimpulkan, “Kami pernah menjuarai Piala Dunia sekali, dan juga meraih gelar Euro empat kali, lebih banyak daripada Prancis yang hanya dua kali menjuarai turnamen kontinental itu… Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tapi saya punya firasat bahwa kami akan menang.”