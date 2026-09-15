Mantan pemain VVV-Venlo, ADO, dan NAC Ahmed Ammi (45) meninggal dunia

Mantan pemain ADO Den Haag, VVV-Venlo, dan NAC, Ahmed Ammi, meninggal dunia pada usia 45 tahun. Fortuna Sittard mengumumkan kabar duka itu pada Selasa siang. Mantan pesepak bola profesional tersebut meninggal akibat kanker usus besar.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Ahmed bekerja di akademi muda Fortuna Sittard sebagai pelatih kepala tim U-19. Dengan gairah, pengetahuan, dan dedikasi, ia setiap hari mencurahkan dirinya untuk perkembangan para pemain muda," demikian bunyi pernyataan di situs klub.

"Ahmed dikenal sebagai pelatih yang penuh perhatian, mentor yang menginspirasi, dan di atas segalanya pribadi yang hangat dan tulus. Dengan antusiasme, profesionalisme, dan perhatian pribadinya, ia meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain, rekan kerja, dan semua orang yang bekerja bersamanya."

"Beberapa waktu lalu Ahmed dihadapkan pada diagnosis yang berat. Sejak saat itu, ia berjuang melawan kanker dengan keberanian dan tekad yang luar biasa. Sayangnya, ia tidak mampu memenangkan perjuangan itu. Ahmed tutup usia pada umur 45 tahun."

"Pikiran kami bersama istri, anak-anak, keluarga, teman-teman, dan seluruh anggota keluarga besar Fortuna yang mengenalnya. Kami mendoakan mereka diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan besar ini."

ADO Den Haag juga menerima kabar duka ini dengan kesedihan. "Pikiran kami bersama keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekatnya. Kami mendoakan mereka diberi kekuatan dan ketabahan di masa sulit ini. Beristirahatlah dengan tenang, Ahmed."

Sebagai bentuk penghormatan, NAC mengunggah gol indah Ammi ke gawang Ajax pada musim 2007/08. "NAC dengan sedih menerima kabar wafatnya mantan pemain Ahmed Ammi. Pada musim 2007-2008, ia adalah sosok yang sangat dihargai di Breda. Semua orang tentu masih mengingat golnya ke gawang Ajax (menang 3-1). NAC mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan."

Dalam kariernya, Ammi memainkan 178 pertandingan untuk VVV-Venlo antara 2001 dan 2007, lalu melalui NAC dan ADO Den Haag ia kembali selama satu musim ke klub asal Limburg tersebut. Pada 2014, ia mengakhiri karier aktifnya di KFC Uerdingen. Setelah itu, ia bekerja sebagai pelatih muda di Fortuna Sittard.

Di sana, Ammi tetap terlibat dalam pengembangan pesepak bola muda hingga akhir hayatnya. Dengan kepergiannya, Fortuna tidak hanya kehilangan pelatih muda yang dihargai, tetapi terutama sosok yang dicintai di dalam klub. Ammi meninggalkan seorang istri dan anak-anak. Ia tutup usia pada umur 45 tahun.











