Serangan media terus menghantui Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, setelah penampilannya yang mengejutkan pada malam kekalahan dari Spanyol dengan skor (0-4), Minggu malam, dalam pertandingan putaran kedua Piala Dunia 2026.

Ahmad Ateef, mantan pemain tim nasional Arab Saudi, mengatakan dalam sebuah wawancara di program "Dourina Ghir": "Donis tidak berani mengganti Salem Al-Dossari, meskipun performanya jelas menurun dalam beberapa waktu terakhir."

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Ia menambahkan: “Salem tidak menunjukkan apa-apa dalam dua pertandingan melawan Uruguay dan Spanyol, namun tetap tidak diganti, yang membuktikan kebenaran perkataanku.”

Dia melanjutkan: “Donis sangat buruk dalam mengelola pertandingan; dia tidak memulai dengan cara yang ideal, dan melanjutkan kekacauannya dengan pergantian pemain yang aneh.”

Dan ia menyimpulkan: “Menurut saya, inilah kemampuan tim nasional kita saat ini, dan kita tidak boleh berharap lebih dari itu.”