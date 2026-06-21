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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mantan pemain Saudi: Donis tidak berani mengganti Al-Dosari

S. Al-Dawsari
G. Donis
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Arab Saudi
Yunani
Spanyol
AS

Serangan baru mengejutkan Al-Torrendo

Serangan media terus menghantui Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, setelah penampilannya yang mengejutkan pada malam kekalahan dari Spanyol dengan skor (0-4), Minggu malam, dalam pertandingan putaran kedua Piala Dunia 2026.

Ahmad Ateef, mantan pemain tim nasional Arab Saudi, mengatakan dalam sebuah wawancara di program "Dourina Ghir": "Donis tidak berani mengganti Salem Al-Dossari, meskipun performanya jelas menurun dalam beberapa waktu terakhir."

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Ia menambahkan: “Salem tidak menunjukkan apa-apa dalam dua pertandingan melawan Uruguay dan Spanyol, namun tetap tidak diganti, yang membuktikan kebenaran perkataanku.”

Dia melanjutkan: “Donis sangat buruk dalam mengelola pertandingan; dia tidak memulai dengan cara yang ideal, dan melanjutkan kekacauannya dengan pergantian pemain yang aneh.”

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Uruguay
URU
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Cape Verde
CPV
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KSA

Dan ia menyimpulkan: “Menurut saya, inilah kemampuan tim nasional kita saat ini, dan kita tidak boleh berharap lebih dari itu.”

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