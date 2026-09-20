Rodrigo Fabri asal Brasil yang kini berusia 50 tahun, dan bergabung dengan Real Madrid pada 1998 dengan kontrak berdurasi lima tahun, namun tidak pernah tampil dalam satu laga resmi pun bersama Los Blancos, menyarankan rekan senegaranya, Endrick, untuk meninggalkan markas Santiago Bernabeu.

Fabri sempat memainkan beberapa laga persahabatan bersama Real Madrid dan dipinjamkan sebanyak lima kali. Ia juga pernah bermain untuk Atletico Madrid, di mana ia tidak meninggalkan jejak yang berarti. Kini, ia berbagi pengalamannya dengan surat kabar "AS", di mana ia memberikan sejumlah pernyataan yang tak terlupakan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengutip sebagian dari wawancaranya, di mana ia berkata: "Saya tiba di Spanyol dengan antusiasme yang besar, tetapi keadaan tidak berjalan dengan baik. Baik Roma maupun Deportivo La Coruna, yang saat itu sedang berada di puncak performa, ingin merekrut saya, tetapi saya memilih Real Madrid karena sejarahnya yang panjang dan statusnya yang terpandang".

Ia menambahkan: "Dalam jangka panjang, menjadi jelas bahwa pilihan saya salah, tetapi saat itu saya yakin dengan keputusan saya. Saya rasa saya akan bermain secara reguler dan membuktikan diri di Italia atau Galicia, tetapi jalan yang saya tempuh berbeda".

Ia melanjutkan: "Saya merasakan antusiasme dan kegembiraan. Memang benar persaingannya luar biasa, tetapi saya rasa saya layak mendapatkan kesempatan. Saya memiliki pelatih seperti Heynckes, Camacho, Hiddink, Toshack, dan Del Bosque, dan tidak satu pun dari mereka memberi saya kepercayaan penuh".

Ia menyambung: "Saya merasa sangat frustrasi. Pada musim panas 1999, saya pindah ke Valladolid. Saya tahu bahwa saya dekat dengan Real Madrid dan bahwa saya akan diawasi hampir setiap hari. Saya menjalani musim yang luar biasa dari segi penampilan, di mana saya mencetak banyak gol dan menciptakan gol lainnya".

Ia melengkapi: "Saya yakin bahwa saya layak mendapatkan tempat dalam skuad Real Madrid, tetapi pada akhirnya, mereka memberitahu saya bahwa mereka tidak mengandalkan saya dan meminjamkan saya sekali lagi. Itu adalah situasi yang rumit dan tidak menyenangkan. Sebagai gantinya, mereka merekrut Solari dari Atletico Madrid, yang menjalani musim yang sangat buruk".

Ketika ditanya apa yang akan ia katakan kepada Endrick, pemain Real Madrid, berdasarkan pengalamannya, ia berkata: "Saya melihat bahwa ia praktis tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Ia masih muda, dianggap sebagai pemain penting dalam pembangunan kembali timnas Brasil, dan ia berbakat. Saya akan menyarankannya bahwa jika ia tidak mendapatkan banyak kesempatan, seperti yang terjadi saat ini, maka hal terbaik baginya adalah pindah ke tim lain di mana ia bisa bermain dan berkembang sebagai pemain sepak bola".

Mengenai teriakan ejekan yang ditujukan kepada Vinicius di Stadion Santiago Bernabeu, ia menjelaskan: "Ini tidak wajar, meskipun kita semua tahu tuntutan Real Madrid. Saya rasa Vinicius adalah pemain yang hebat, tetapi saya tidak menganggapnya sebagai bintang super. Meski demikian, ia adalah penyerang terbaik yang kami miliki di Brasil".

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