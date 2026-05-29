Mantan pemain Lyon, Bryan Bergougnoux (43), meninggal dunia secara tragis

Dunia sepak bola Prancis diguncang oleh kabar duka pada hari Jumat. Bryan Bergougnoux, mantan pemain Olympique Lyon dan asisten pelatih Le Havre, meninggal dunia secara mendadak pada usia 43 tahun.

Bergougnoux menjalani pendidikan sepak bolanya di Olympique Lyonnais dan secara definitif menembus tim utama pada musim 2003/04. Gelandang serang ini akhirnya tampil dalam 48 pertandingan resmi untuk klub papan atas Prancis tersebut dan mencetak enam gol.

Selama masa baktinya di Lyon, Bergougnoux mengalami tahun-tahun paling sukses dalam kariernya. Ia meraih tiga gelar juara liga dan juga tiga kali memenangkan Piala Super Prancis.

Pada 2005, ia pindah ke Toulouse, di mana ia bermain selama empat musim. Selanjutnya, ia membela klub Italia Lecce, yang meminjamkannya ke Châteauroux dan klub Siprus Omonia Nicosia.

Bergougnoux mengakhiri karier profesionalnya sebagai pemain di Tours FC. Setelah itu, ia fokus pada profesi kepelatihan, di mana ia secara bertahap mengumpulkan pengalaman.

Sejak musim panas 2025, Bergougnoux menjadi bagian dari staf teknis Le Havre sebagai asisten pelatih. Dengan demikian, ia tetap aktif di level tertinggi sepak bola Prancis.

Menurut Le Progrès, Bergougnoux seharusnya ikut serta dalam turnamen Legends bersama beberapa mantan pemain Toulouse pada hari Jumat. Namun, berbagai sumber melaporkan bahwa ia tiba-tiba pingsan saat sedang dalam perjalanan dengan mobil.

Setelah insiden tersebut, mantan gelandang ini segera dilarikan ke rumah sakit, di mana ia kemudian meninggal dunia. Bergougnoux meninggalkan istri dan empat anaknya.

Olympique Lyon menyatakan sangat terkejut dan menyampaikan dukungan kepada keluarganya serta orang-orang terdekatnya, sementara Toulouse menyebutnya sebagai kehilangan besar. “Bryan akan selamanya tinggal di hati kami,” kata klub tersebut.