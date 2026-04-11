Mantan pemain Ajax yang sangat dihormati bisa didatangkan secara gratis: 'Klub-klub bisa mengambil risiko'

Perr Schuurs sedang mempertimbangkan dengan cermat tantangan berikutnya dalam karier sepak bola profesionalnya. Hal itu diungkapkan oleh bek berusia 26 tahun tersebut dalam wawancara dengan De Telegraaf.

Pada bulan Februari, Torino mengumumkan bahwa kontrak Schuurs di Italia telah diputus setelah melalui pembicaraan yang matang. Bek asal Limburg ini, yang mengalami banyak kemalangan dalam beberapa tahun terakhir, sedang menyelesaikan proses rehabilitasinya di Belanda.

Schuurs memainkan pertandingan terakhirnya pada 21 Oktober 2023 (!), saat ia mengalami robekan ligamen cruciatum dalam laga melawan Inter. Pemain asal Limburg ini menghadapi kemunduran yang cukup parah, kembali menjalani operasi, namun lututnya masih belum pulih sepenuhnya.

Meskipun ada minat yang sangat besar, mulai dari klub-klub papan tengah Italia hingga klub-klub Belanda seperti Ajax, Fortuna Sittard, dan FC Twente, Schuurs merasa masih terlalu dini untuk memikirkan klub baru.

“Baru ketika saya merasa di lapangan bahwa semuanya akan baik-baik saja, saya ingin secara sadar melakukan pembicaraan dengan klub-klub. Dan membuat pilihan,” katanya dengan tegas.

Schuurs terbuka untuk kembali ke Amsterdam. “Jika Ajax tidak lolos ke Liga Champions, mereka akan lebih cenderung mencari pemain yang bebas transfer. Lihat: saya masih berusia 26 tahun dan nilai pasar saya turun dari 30 juta menjadi nol euro.”

“Klub-klub bisa mengambil risiko, mereka tidak perlu menanggung risiko finansial untuk saya,” kata Schuurs.

Bek yang kuat secara fisik ini tidak mengincar kontrak yang menggiurkan. “Saya tidak perlu langsung mendapatkan kontrak lima tahun dengan gaji tinggi. Berikan saja saya klub yang percaya pada saya dan memberi saya kesempatan. Jika saya harus membuktikan diri terlebih dahulu, saya akan melakukannya dengan senang hati.”