Sontje Hansen tak lagi menyatakan diri tersedia untuk tim nasional Curaçao, demikian dilaporkan jurnalis Mounir Boualin. Mantan pemain Ajax dan NEC itu baru ingin kembali ke tim nasional setelah Dick Advocaat tak lagi menjadi pelatih timnas.

Karena itu, Hansen juga tidak masuk dalam skuad yang disusun Advocaat untuk periode internasional mendatang, saat Curaçao akan memainkan tiga pertandingan di Concacaf Nations League.

Hansen sudah mencatatkan tujuh penampilan internasional untuk Curaçao dan pada musim panas ini masih menjadi bagian dari skuad Piala Dunia. Dalam laga pertama fase grup melawan Jerman, ia bahkan tampil sebagai starter, tetapi saat tertinggal 3-1 ia diganti pada babak pertama. Curaçao akhirnya kalah telak 7-1 dalam pertandingan tersebut.

Setelah ditarik keluar saat melawan Jerman, Hansen tidak bermain satu menit pun lagi sepanjang sisa Piala Dunia dan kini telah memutuskan untuk sementara waktu sama sekali tidak lagi menyatakan diri tersedia bagi tim nasional di bawah asuhan Advocaat.

Advocaat pada Jumat mengumumkan skuadnya untuk laga melawan Kosta Rika, Nikaragua, serta Trinidad dan Tobago. Sang pelatih tim nasional sebelumnya pada pekan ini memperpanjang kontraknya di Curaçao hingga pertengahan 2027 dan dengan demikian untuk sementara tetap bertanggung jawab atas tim nasional.

Dalam skuad baru ini, Kiyani Zeggen menjadi pendatang baru yang paling mencolok. Kiper AZ itu untuk pertama kalinya masuk skuad tim dari pulau tersebut. Pemain NEC Deveron Fonville absen karena cedera bahu.

Curaçao berusaha lolos ke Gold Cup 2027 melalui Nations League. Tim tersebut berada dalam satu grup bersama Kosta Rika, Republik Dominika, Haiti, Nikaragua, serta Trinidad dan Tobago, dan harus finis di dua besar untuk mencapai perempat final.

Skuad lengkap Curaçao

Kiper: Tyrick Bodak (Vitesse), Eloy Room (Miami FC), Kiyani Zeggen (AZ)

Bek: Joshua Brenet (Kayserispor), Jurich Carolina (FK Borac Banja Luka), Roshon van Eijma (AE Kifisia), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Juriën Gaari (Al Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Burnley FC)

Gelandang: Juninho Bacuna (Gaziantep FK), Leandro Bacuna (Igdir FK), Tahith Chong (Sheffield United), Livano Comenencia (FC Zürich), Ar’Jany Martha (Telstar), Tyrese Noslin (Barnsley FC), Nicky Souren (SC Cambuur)

Penyerang: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Tampa Bay Rowdies), Jearl Margaritha (SK Beveren), Jordi Paulina (Fortuna Düsseldorf), Nigel Thomas (ADO Den Haag)



