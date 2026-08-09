Javier Clemente, mantan pelatih timnas Spanyol, berbicara tentang masa depan Aymeric Laporte, bek Athletic Bilbao, yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona untuk menggantikan kepergian Ronald Araujo.

Meski Barcelona memiliki 4 bek, di samping kemungkinan mempromosikan Alvaro Cortes ke tim utama, direktur olahraga Deco tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk memperkuat lini pertahanan, dan yang paling menonjol di antaranya adalah Romero dan Laporte.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Javier Clemente, yang sebelumnya pernah melatih Athletic Bilbao.

Clemente mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan EREM News, "Saya menentang kepindahan Laporte ke skuad Barcelona."

Ia menambahkan, "Laporte adalah pemain hebat, tetapi saya tidak yakin ia akan pindah ke Barcelona, karena ia baru bergabung dengan Athletic Bilbao dari Al Nassr Saudi."

Clemente menampik kemungkinan kepergian palang pintu pertahanan itu dari Athletic Bilbao musim panas ini, setelah ia kembali ke skuad tim Basque tersebut pada musim panas lalu, datang dari Al Nassr Saudi.

Ia melanjutkan, "Laporte tak tergantikan dalam rencana klub Basque itu, dan saya menentang kepindahannya ke Barcelona, serta menentang kepergian pemain mana pun dari daftar skuad Athletic Bilbao saat ini beberapa hari sebelum musim dimulai."

Athletic Bilbao meminta 80 juta euro untuk mengizinkan kepergian Laporte, yang membentuk duet di jantung pertahanan timnas Spanyol selama Piala Dunia bersama Pau Cubarsi.