Mantan kiper Arsenal dan Liverpool, Alex Manninger (48), meninggal dunia

Alex Manninger meninggal dunia pada usia 48 tahun. Mantan penjaga gawang yang pernah membela Arsenal, Juventus, dan Liverpool ini, menurut media Austria, tertabrak kereta api saat sedang berada di dalam mobil pada Kamis pagi.

Kecelakaan tersebut terjadi di desa kecil Nussdorf am Haunsberg, Austria, yang terletak di dekat Salzburg. Menurut media Austria, Manninger sedang mengemudikan mobil yang tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa penjaga.

Pertolongan pertama telah diberikan, namun upaya tersebut sia-sia. Masinis dan penumpang kereta api tidak mengalami cedera.

Manninger bermain dalam total 33 pertandingan internasional untuk Austria antara tahun 1999 dan 2009. Asosiasi Sepak Bola Austria telah menanggapi kematiannya: “Kami terkejut dengan kabar meninggalnya Alex Manninger. Dunia sepak bola kehilangan sosok yang istimewa.”

Manninger bermain untuk berbagai klub Austria sebelum pindah ke Arsenal pada tahun 1997. Bersama klub tersebut, di mana ia biasanya menjadi kiper cadangan, ia akhirnya tampil dalam 64 pertandingan resmi. Bersama Arsenal, Manninger memenangkan empat trofi: gelar liga, Piala FA, dan dua kali Community Shield.

Kemudian ia juga bermain untuk beberapa klub Italia, termasuk Juventus. Bersama klub tersebut, ia menjadi juara liga Italia pada 2012. Pada musim 2016/17, musim terakhirnya sebagai pemain sepak bola profesional, Manninger terikat kontrak dengan Liverpool. Namun, ia tidak pernah tampil untuk klub tersebut.

Ia menjadi bagian dari skuad pada Euro 2008 di negaranya sendiri, namun tidak mendapatkan menit bermain.