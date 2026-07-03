Mantan bintang Saudi: Media sedang mengada-ada soal Ronaldo

Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr asal Arab Saudi dan tim nasional Portugal, kembali menjadi sasaran kritik tajam akibat penurunan performa fisiknya bersama "Brasil Eropa" selama putaran final Piala Dunia 2026.

Ronaldo berhasil membawa Portugal melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Kroasia (2-1), di mana ia mencetak gol pertama dari tendangan penalti sehingga menambah koleksi golnya menjadi 3 gol.

Hussein Abdul Ghani, mantan pemain timnas Saudi, mengatakan dalam wawancara di program “Nadina”: “Pembicaraan yang beredar tentang kurangnya dukungan rekan-rekan setim Ronaldo di timnas Portugal tidak berdasar sama sekali; ini hanyalah sandiwara belaka.”

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Ia menambahkan: “Media berusaha membesar-besarkan segala hal seputar Ronaldo, tetapi kenyataannya sang pemain sudah tidak mampu memberikan kontribusi seperti yang dilakukannya sebelumnya.”

Dia melanjutkan: “Ronaldo sendiri yang tidak membantu dirinya, jadi tidak bisa dikatakan bahwa rekan-rekannya tidak membantunya. Setiap pemain di dunia pasti ingin memberikan umpan kepada rekan setimnya yang bisa membawa kemenangan.”

Dia menyimpulkan: “Seorang pemainlah yang harus menonjolkan dirinya sendiri, seperti yang dilakukan Kylian Mbappé bersama Prancis dan Lionel Messi bersama Argentina, tetapi Ronaldo kini tidak mampu memberikan kontribusi seperti tahun-tahun sebelumnya.”

Timnas Portugal sedang bersiap untuk menghadapi timnas Spanyol, Senin malam mendatang, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.