'Mantan bintang RB Leipzig (29) tiba-tiba muncul di Telstar'

Jean-Kévin Augustin ikut berlatih bersama Telstar, demikian dilaporkan podcast1963 melalui X. Augustin berasal dari akademi muda Paris Saint-Germain dan pernah bermain untuk RB Leipzig serta AS Monaco. Pada masa kejayaannya, nilainya mencapai lebih dari 25 juta euro menurut Transfermarkt.

Augustin dianggap sebagai salah satu talenta terbaik dari akademi PSG. Ia tampil sebanyak 31 kali untuk klub Prancis tersebut, sebelum pindah ke RB Leipzig dengan nilai transfer 16 juta euro.

Di Jerman Timur, ia mencetak 20 gol dalam 67 pertandingan dan tampil mengesankan pada musim pertamanya. Setelah musim keduanya yang kurang memuaskan, ia dipinjamkan ke AS Monaco pada tahun berikutnya.

Di sana, ia hanya tampil 13 kali dan gagal memenuhi ekspektasi, namun Leeds United tetap berani mengambil risiko. Klub Inggris tersebut meminjamnya dengan opsi pembelian wajib dari Leipzig jika Leeds berhasil promosi.

Di Leeds, ia hampir tidak pernah diturunkan, tetapi klub tersebut berhasil promosi. Leeds mengembalikannya ke Leipzig, yang kemudian mengajukan gugatan terhadap klub Inggris tersebut.

Kasus tersebut dimenangkan oleh Leipzig, sehingga Leeds tetap harus membayar 18 juta euro. Selanjutnya, Augustin sendiri juga mengajukan gugatan terhadap Leeds, karena kontrak lima tahun senilai 100.000 euro per minggu yang dijanjikan kepadanya tidak terpenuhi.

Ia pun berhasil memenangkan gugatan hukumnya terhadap Leeds dan menerima hampir 28 juta euro sebagai ganti rugi dari Leeds. Akhirnya, dua tahun kemudian ia pindah ke Stade Rennes dan kemudian ke Basel, di mana ia sering mengalami cedera.

Tahun lalu, ia tiba-tiba muncul di Motor Lublin. Klub yang musim lalu menempati peringkat ke-12 di liga Polandia. Setelah tampil dalam empat pertandingan dalam empat bulan, ia meninggalkan klub tersebut pada musim panas 2025.

Setelah setahun tanpa klub, ia kini muncul di Velsen-Zuid. Jika ia mampu tampil mengesankan dalam sesi latihan, Telstar dapat menawarinya kontrak. Selain Augustin, Fabiano Rust (kontraknya di Feyenoord akan berakhir) dan Prince Aning (kontraknya di Borussia Dortmund akan berakhir) juga ikut berlatih bersama Telstar.