Pada 11 Agustus lalu, klub Prancis Lens mengumumkan kembalinya Serge Aurier melalui pernyataan pers, tetapi kali ini bukan sebagai pemain.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Antara melatih dan membimbing, Serge Aurier, salah satu lulusan paling menonjol dari akademi La Gaillette, yang memiliki pengalaman lebih dari 400 pertandingan profesional, kembali ke akademi La Gaillette Gervais Martel."

Pernyataan itu menambahkan: "Mantan pemain internasional timnas Pantai Gading tersebut akan membagikan pengalamannya bersama tim U-15 sebagai asisten pelatih."

Namun, mantan bek kanan Paris Saint-Germain itu tidak berniat untuk sepenuhnya pensiun dari bermain untuk saat ini, sebagaimana disebutkan oleh jaringan Prancis "Foot Mercato".

Pemain Pantai Gading berusia 33 tahun itu bebas untuk menandatangani kontrak dengan klub mana pun yang ia inginkan, tetapi ia belum menemukan klub yang cocok sejak berakhirnya masa bermainnya bersama klub Iran Persepolis pada Agustus lalu. Namun, akhirnya ia menemukan tujuan barunya.

Tujuan baru Aurier tidak akan berada di level profesional, melainkan di divisi tujuh. Surat kabar "La Voix des Sports" mengungkapkan bahwa ia akan menandatangani kontrak dengan klub Montigny-en-Gohelle, salah satu tim divisi dua di wilayah Hauts-de-France.

Beberapa rincian masih perlu dituntaskan, dan begitu semua pengaturan selesai, ia akan dapat melanjutkan bermain sekaligus memulai kariernya sebagai asisten pelatih.

Perlu dicatat bahwa Aurier memulai karier profesionalnya bersama Lens, dan ia juga bermain untuk sejumlah klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain, Tottenham, dan Nottingham Forest.

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