Mantan bek kiri Die Schwaben itu menandatangani kontrak dengan 1. FC Köln. Sosa datang ke Effzeh dengan status pinjaman selama satu tahun dari klub Inggris Crystal Palace, hal itu dikonfirmasi klub pada Selasa. Menurut laporan media, kesepakatan ini tidak mencakup opsi pembelian.

Di Palace, Sosa masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028. Namun, ia sudah tidak lagi memiliki prospek apa pun di London - pada musim lalu ia hanya mengumpulkan total 842 menit bermain di semua kompetisi, yang terbagi dalam 18 penampilan.

Bundesliga masih sangat dikenalnya dari masa-masanya di VfB Stuttgart, tempat pemain 28 tahun itu tampil dalam 115 pertandingan kompetitif antara 2018 dan 2023, dengan catatan lima gol dan 35 assist. Yang paling diingat adalah musim terakhirnya dengan seragam Die Schwaben - dengan dua gol dan 12 assist, ia berperan besar dalam keberhasilan VfB bertahan di liga pada 2023 sebagai tim peringkat ke-15 klasemen.

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Borna Sosa kembali ke Bundesliga dan bergabung dengan 1. FC Köln

Setelah itu, Sosa hengkang ke Ajax Amsterdam dengan biaya transfer sebesar delapan juta euro, tetapi ia cepat kehilangan tempat inti di sana karena performa yang inkonsisten. Setelah sempat menjalani intermezzo selama satu tahun bersama FC Turin, ia akhirnya berlabuh di Crystal Palace pada musim panas 2025.

Pemain 28 tahun itu "sangat mengenal Bundesliga dari masanya di VfB Stuttgart dan memiliki pengalaman internasional yang berharga. Pada saat yang sama, dalam pembicaraan kami, kami mengenalnya sebagai pribadi yang sangat reflektif dan positif, yang kepribadiannya sangat cocok dengan kami," kata direktur olahraga Köln, Thomas Kessler: "Dengan kaki kirinya yang kuat, dorongan menyerangnya, dan kualitas tinggi dalam umpan silang, ia menambah opsi kami."